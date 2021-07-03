這篇寫於去年李登輝逝世，也就是2020年7月。

我記得當時台灣互聯網上，許多台灣小朋友對其冠以「民主之父」的高評價，甚至認為他一生都在「帶領台灣，對抗中國」。然而李登輝昔日說過關於國家統一的言論，許多人並不清楚。

那時採訪了幾位台灣九五後，寫下一些自己的觀察。原文叫「李登輝時代下的孩子們」，因為台灣九五後，是被李登輝以及後來的民進黨，意識形態塑造得「最好」的一代。

近期台灣疫情，我身邊的大陸同事訝異於「為什麼台灣年輕人如此堅固地支持蔡英文」，故將老文翻出，給大家一點參考。

其一，「我不是支持民進黨，而是我認可蔡英文的理念」。

蔡英文遠比陳水扁還成功之處在於，制定出一套在年輕人看來「符合當代潮流」的「價值觀」──這個價值觀，不是只有中國大陸常說的「台獨」。

蔡英文輸出的，包含：支持同性婚姻（支持LGBT）、貓奴（蔡英文養貓，也常常輸出貓奴形象）、「與美國的民主同盟」、「中共是敵人，中國人不是」等。

一個小年輕跟我說過，蔡英文說的那些話，讓台灣年輕人感覺「比較歐美/比較進步的感覺」。

這樣的「進步價值」產生很強的外溢，外溢到其他民進黨人、甚至是整黨身上去。簡單說，就是蔡英文的個人魅力，大於「民進黨」。

2020年大選，許多小年輕將票投給蔡英文，但是「政黨票」的部分並沒有投給民進黨。

支持蔡英文者，會強調自己並非支持「綠」，而是支持同婚、喜歡貓咪、討厭大陸政府(但也會追大陸明星)，這樣的塑造極度容易被青年接受。

藍綠都是壞東西，誰不知道？我又沒有特定顏色，我就是喜歡這樣的價值觀！

其二，於是，這樣的價值觀被視為「時尚的」、「能在網絡上說的」，「說出去不丟臉的」，很容易引起轉發點贊，在網絡上更容易形成政治正確。

至於國民黨的價值觀？年輕人根本說不上，想到的也儘是負面，「老」、「威權」、「反同」、「背離時代潮流」。

與「進步價值」完全不同，簡直站在「進步」的反面。

有些較為不喜歡蔡英文的年輕人，外流至了柯文哲陣營，同樣，他們也不輕易給自己貼上顏色，「只是覺得蔡英文不好」。

柯文哲主打務實、解決問題，沒有太強顏色。重點是，年輕人的政治表態，常常以「說出口不丟臉／不會被同學討厭」為指標。

支持柯文哲，比支持國民黨，更易說出口，沒那麼「不進步」。

其三，關於中國大陸（這些小朋友堅持叫「中國」）。兩岸經貿交流、經濟和外交，跟他們沒什麼關係。一直談這個，您老不老啊？那是我父母輩的事情！

再年長一些的四十歲台灣中生代，很少人會說「今日香港，明日台灣」。他們小時候，多少都說過「做個堂堂正正的中國人」，接受過大中國教育，與此同時他們小時候的中國大陸非常窮困，要到出社會之後才開始真正意識到中國崛起。

他們是真正目睹所謂「窮親戚翻身」的一代。他們真正經歷過巨大落差感。

二十歲的「李登輝一代」則不同，他們正好也成長於中國崛起，很早就接觸相關事務，往往一邊追肖戰，一邊給「支持香港」點贊。

其四，承上，因為早早接觸中國大陸的綜藝，以及「中國明星」，他們更會將大陸的文化、人民，與「要統台灣」的大陸政府分開。

一位沉迷肖戰的二十多歲台灣年輕人跟我說過，肖戰唱過愛國歌曲，「我們覺得無所謂，還是會粉的，畢竟他是中國人嘛，在演藝圈立足都得這樣做，理解理解。」

因為綜藝或明星，因為互聯網時代，也因為許多台灣年輕人都有親朋好友在中國大陸。我最近才發現，一些沒去過、或只去過大陸一兩次的小年輕，都有「我在深圳/上海/杭州」的朋友。

「我聽我的中國朋友說過」是他們常用句式。

曾經我沒忍住問訪問過的小朋友，「你確定你們這代反中嗎？」

他回答，「反對政府，跟人民沒有關係啦！」

其五，補充一點。我在網上碰過一個很可愛的台灣小朋友，他說自己能跟「中國人交朋友」，因為粉明星，也自認有「中國朋友」。

但是，支持大陸政府的，一律會被他認為「小粉紅」。「我能跟中國人交朋友，但小粉紅例外。」

是個台灣高中生，那時曾私信問過我到大陸唸書的一些情況，我感覺他自認有點懂「中國」，但其實並不，非常符合我所認識的台灣零零後特質。

收到這封信時曾經在心裡吐槽，但一想，我這代八零後，十七歲的時候連一個大陸明星都講不出來。從這點上，他比起當年的我懂了不少。

台灣對大陸的認識，還真有在進步。（郭雪筠/台北女孩）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，延續《旺報》兩岸徵文活動，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。