物價被視為干擾近期國際金融市場的黑天鵝，台灣是否也面臨通膨壓力？中央銀行是否會因此調漲利率？最近引發了不少討論。如果以央行6月第二季理監事會提出的數據來解答，得出的結論是台灣近期面臨的壓力主要來自輸入型通膨，即國際油價和原物料上漲帶動物價走高，至於國內物價雖較先前走高，距離通貨膨脹（一般標準為物價年增率長期高於2％）仍有一段距離。

依央行統計前五月CPI平均年增率為1.39％，不含蔬果及能源的核心CPI年增率為1.13％，確實都還在「溫和上漲」的範圍。以主要分項來看，前五月漲幅最高的是油料費和運輸費各漲了0.35％和0.33％，房租、蔬菜、成衣、肉類、外食費和娛樂服務的漲幅介於0.12～0.06％，僅通訊裝備和水果兩項價格為下跌。

當然，對於物價變化，各族群感受可能不一，例如租屋族對房租漲幅可能格外有感，有自用住宅的主婦則可能較關心肉類和蔬果價格變化，年輕人則可對外食和娛樂服務感受較深。企業看物價當然也和一般民眾有更大的不同，特別是台灣許多原料仰賴進口，國際價格的變動對民眾來說未必有感，但廠商往往第一時間就會產生成本壓力，進而要考慮是否調整至終端的產品價格。

在各界關切和感受重點不同的情況下，行政院穩定物價小組主要是關注17項重要民生物資，包括米、麵粉、豬肉、雞肉、雞蛋、醬油、糖、沙拉油、鮮奶、奶粉、速食麵、麵包、衣服清潔劑、衛生紙、沐浴用品、衛生紙、牙膏和洗髮精，即民眾日常生活較常購買的商品項目，對其價格漲跌較有感受，進行統計；至今年5月，這17項重要民生物資CPI年增率為1.33％，漲幅則是持續第四個月減緩。

套用央行的說法，今年台灣通膨壓力主要來自油價回升，預估通膨率高點落在第二季，應屬比較基期偏低的短期現象，下半年因基期偏低因素逐漸消退，通膨率可望緩步回降；惟颱風豪雨等天候因素仍將是一大變數，且考量輸入性通膨壓力增溫及機票價格持續高漲等因素，央行因而將全年CPI及核心CPI年增率預測值由1.07％和0.77％，上修至1.6％和1.11％。再白話一點，就是今年物價會比往年走高，但還在央行可接受和可控的範圍內。

央行升息是過往平抑物價走勢的主要方式，全球金融危機前，紐西蘭央行首先於1989年採通膨目標化機制，英格蘭銀行（BoE）、加拿大銀行等許多主要央行也都跟進；至於聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、日本銀行（BoJ）及瑞士央行（SNB）雖未採典型的通膨目標化，即走「彈性的通膨目標化路線，目前以2％的通膨率為目標，但多年來實際通膨率都未達標，已嚴重傷害相關央行貨幣政策的可信度。

特別是2008年全球金融危機後，國際間普遍認為央行的職責不應侷限於物價穩定，更有學者直指主要央行普遍採行的通膨目標化機制「並不理想」，因為可能過度專注於物價穩定、反而忽視金融穩定，進而助長全球金融危機的發生。就連原先帶頭採通膨目標化的紐西蘭央行，也已淡化通膨率目標，並將充分就業納入央行法定職責。

由於歷史因素、經濟結構差異、金融市場發展及金融制度不同，各國適合的貨幣政策架構都不盡相同，各國央行的貨幣政策架構自然也沒辦法有一套放諸四海皆準的準則。再說，目前國際經濟金融環境變化較過往加劇，很多時候都處於所謂的非常態或新常態，單以物價漲幅決定央行是否升息，也未必是合宜的解決之道。

此外，近年各國都期待央行擔負更多職責，若干國家央行除肩負物價穩定外，尚包括金融穩定、充分就業，歐洲國家央行甚至面對應將氣候變遷也納入央行法定職責，或被要求在購債計畫中考慮綠色債券的壓力，這更使得貨幣政策架構的設計更加複雜。

至於台灣因屬於小型開放經濟體，通膨易受外來因素影響，物價上漲多屬輸入性通膨，若執意採通膨目標化機制，或用緊縮性貨幣政策因應輸入性通膨，不僅無法抑制物價，反而會使產出惡化；此外，匯率對小型開放經濟體的經濟、金融情勢影響很大，理想的貨幣政策架構除了須採具彈性的物價穩定定義、更要充分考量對匯率影響和總體經濟穩定。

結論就是，不管Fed是否因應物價提前升息，目前台灣的物價對央行來說，壓力遠不如匯價，在台灣經濟主要由出口而非內需帶動情況下，加上疫情至今延續，距離央行升息現今看來仍是遙遙無期，可以預見到今年底甚至明年全年，新台幣利率應該都會維持在當前極低水準（重貼現率1.125％）的新常態。