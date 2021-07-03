環南市場爆發疫情，立法委員林昶佐與衛福部長陳時中、台北市長柯文哲一起在環南市場開記者會，結果林昶佐在發言中批評台北市政府防疫措施，引發環南市場自治會長強力批評，除了猛批臨場作秀，自疫情爆發來沒來探望過環南市場之外，還要他滾回去唱歌，這可是林昶佐第一次被這樣當眾修理。

林昶佐的選區服務狀況，在地選民都很清楚，但為何林昶佐還能這樣連選連任，甚至於傳出有志台北市長？除了林昶佐的非政治性表演與操作之外，林昶佐的後台也是關鍵因素。

早在2008年馬英九當選總統前後，林昶佐就開始將觸角從音樂表演拓展到政治領域，在台灣最早喊出轉型正義口號，林昶佐當之無愧。之後林昶佐參與支持柯文哲選台北市長、與黃國昌等人一起合組時代力量，並且在黃承國的推薦和蔡英文的支持下搓掉其他民進黨的有意參選者，集結非國民黨力量將老將林郁方拉下馬，順利當選立委。只是林昶佐在外交國防委員會的表現，比不上在此領域長期耕耘的林郁方，最後還是回到秀肌肉與網路直播的圈粉行為。

但隨著政局的變化，林昶佐的權力基本盤也裂解了。首先柯文哲和民進黨漸行漸遠，讓與蔡英文親近的林昶佐流失了柯粉；之後林昶佐一派退出時代力量，林昶佐也失去了一票年輕人。雖然林昶佐驚險連任，但其實林昶佐也知道自身基本盤流失，所以才講自己的人馬和民進黨內的英系人馬組成台灣2046，企圖透過團體戰向民進黨施壓禮讓，以繼續綁架民進黨的支持者。

從青山宮遶境事件到環南市長爆發疫情，林昶佐和當地選民的脫節可想而知，民進黨內一定有人想取而代之。在蔡英文不能連任的狀況下，林昶佐下屆連任還有很大變數，這次嗆聲只是開端。

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