林昶佐昨天被打臉、所有政論節目從下午到晚上共同「洗臉」了一整天，我忙著笑也忙著聽，實在也沒什麼特殊洞見可以貢獻。雖然稍晚也有可笑的自稱「女肉販」，拿出林昶佐發文照顧攤販的「公文」，說是林立委有照顧、有出力。如此倉皇、單薄又蓄意的護航手段，「肉販手上有公文」？立刻有網友揪出「反串」真相，一旦那麼粗糙明顯，只是讓人更覺噁心而已。

沒法子！自我陶醉的人，總以為別人都是笨蛋可以任意忽悠。林昶佐的無能又笨，堂堂立委平日完全就只有「護航民進黨」與「大量哏圖」的問政印象，我們付給「立委」的薪水等同養他當一個「網軍」而已。這一次他被環南市場從自治會長，到後來的眾多攤商當面「圍剿」的程度，足以今後為林昶佐的「問政無能」，烙下永難磨滅的印記。

但真正有趣的，其實是一場原本當著環南市場攤商與無數媒體記者，準備大舉引發一場全台灣「重批柯文哲」的最初佈局陣勢，全然因此破功！豬羊變色，有趣到了極點！完全是一場「天意民意」與「政治圖謀」的大對決。

若是將自治會長林勝東「爆氣」的一瞬間慢動作回放：首先，是行政院內躲不見蛋的蘇貞昌，竟又現身了，還發話了「直指環南市場」，行政院還精選了一張眾多部會首長圍繞聆聽指示的照片發給媒體。然後，環南市場竟然來了一堆部長！陳吉仲來了也倒罷了，連經濟部王美花來「插花」是要做啥？

接著，是林昶佐作為萬華區在地立委的受邀雖算合理，但站在中央政府官員列隊且還是陳時中旁的「小弟位置」，也是奇怪又詭異。

於是，最有趣的來了！當柯文哲講話時，只見林昶佐對著陳時中咬耳朵講了好幾句，之後振了振身子的身體動作，一副「準備發難」的肢體模樣。推算起來，毫無懸念，林昶佐就是提早一步跟陳時中說「接下來就要換我（批柯文哲）了」！陳時中還回應的點了點頭。只不過林昶佐才說沒兩句，就被滿肚子怨怒的環南市場會長林勝東給狠狠罵了回去。

整套由行政院開始一整天的「殺柯」劇本、整個部會首長一字排開的佈局、準備導引媒體輿論網軍、準備將疫情責任徹底甩鍋；所有所有全部設定安排好了，連總統府蔡英文也又同步發聲「直指環南市場」，最終安排由在地立委林昶佐「開口發難」的一場隆重的7月大戲：「甩鍋柯文哲、砍批柯文哲、栽贓柯文哲」竟然全都壞在林昶佐這粒老鼠屎與豬隊友身上！

而整件事引發的網路瘋狂效應之排山倒海，甚至連想當然爾，原本都早已準備好、動員好、分配好，從行政院與民進黨中央各種「批柯、殺柯」所有隨之跟進的網軍側翼哏圖重砲，一下子全都為之「語塞」！

這真是無比歸珍貴的一刻！要看到包含王定宇、焦糖等所有大大小小的網軍蟑螂們原本躍躍欲試，竟然一下子同時間被民意大水沖來灌破蟑螂窩，真是妙不可言。只能說，民進黨一向的政治算計，永遠「趕不上病毒、瞞不過天意」！

柯文哲在環南市場一步的輕忽失策，出現了政治聲望的巨大罩門可被攻擊是真。

但柯文哲在台上一整列包括陳時中、陳吉仲、王美花等等所有的首長中，還是唯一一個真正「在萬華當地」出手救過疫情與力抗民進黨甩鍋汙名化萬華的人物。

要讓一個啥鬼都沒做、還隨著民進黨一起汙名萬華的林昶佐來「開口攻擊」，也難怪先是市場會長、後是眾多攤商直接圍上叫罵。別說是眾人劇怒了，林昶佐開口時，沒有突然「天降巨雷、五雷轟頂」應該算他狗運了！

民進黨從上到下實在是一個不知天高地厚、不知「天地鬼神都在看」的無恥政黨；特別是包括那個欺神無恥的蘇貞昌。自古以來基層市場的本身與附近，都是城隍爺、土地公、地基主香火鼎盛的所在，凝視著基層飲食生計在此的百工萬業之源；各路神明也長期環繞環南市場，獲得香火供養，互利互生。

昨天那一整個陣仗排開，明眼人都知道這群傢伙的「意圖如何」，對於陳時中、陳吉仲、林昶佐這些無視基層人命、滿心政治圖謀，早就該「下地獄」的清單在列的人物，環南市場附近的所有神明，不可能坐視那個蓄意發動且「極其醜陋的動機」啦！再怎樣柯文哲，也比台上排列中所有的部會首長「好太多了」！

我自己仔細回看，那個自治會長林勝東「火大、開罵」的慢動作接續瞬間，我完全不驚訝，那若是有神明地基主的「瞬間上身」引發所致！尤其林昶佐對「萬華」在地所為所言，真的是早就來到一個「神人共憤」的地步了。

想當初在選舉時，林昶佐去過多少萬華的宮廟上香請託過，祈求「給年輕人一個機會」，後來一路的欺神食言，特別是在共業疫情的最嚴重也最需要幫助基層大眾之際，林昶佐躲在民進黨的懷裡不見人影。想要狠狠罵他的萬華各路神明，應該比人還要更多，這是毫無疑問的。

每次看這種「基層打臉」，都給人一種分外的舒暢與快感。包括會長與其他攤商開罵的每一句話整理起來，都可以成為今後我們監督批判時拿來引用的「嘉言錄」最精選。

「民意即天意」，越是基層對於政治人物的開砲批判，越能感覺那個「出手即烙印」的天意集體運作！林昶佐過去所有表演、學運、從政的虛無光環，一下子就被徹底打碎，包括他的自我陶醉與對民進黨的「舔」不知恥，完全不知自己在萬華的基層民心中已經碎落到這般不堪地步。

其實也不驚訝林昶佐毫無自知之明，他就是一個平日也同樣迷戀、入流於網路上興風作浪的蠢傢伙。萬華發生疫情以來，沒有探視、沒有救難、沒有發表過一句「站在萬華人立場」的捍衛！一個人的人格與真實人性，是政治無法包裝的，他就是對於萬華在地的現實基層打從心底無感無視的傢伙，只會純粹一味享受著在綠營網軍蟑螂窩裡被簇擁愛戴，彷彿吸吮著鴉片。

蟑螂就是愛蟑螂、蟑螂就是蹭蟑螂，政治人物立委民代的「蟑螂化」，恰好眼下就是指標，北有林昶佐，南有王定宇。

一個想「圖謀人氣」、一個想「洗白醜聞」，現實中的立委民代總是往蟑螂窩裡鑽，想要一躍成為蟑螂的頭目，大眾冷眼看著也是十足悲哀。雖說如今網軍蟑螂們，處境也很難呢！時事無常，蟑螂頭頭疼的不只昨天的林昶佐而已。

台灣一下子全都要改成「入境普篩」了，所有當初「痛罵普篩」的蟑螂們，網軍中央廚房是否已經發送了「轉風向」的參考句型與哏圖了嗎？焦糖若要刪他之前「抹紅抹黑普篩」的發文，大概要刪幾百篇吧！

眼下是要繼續「批柯文哲」，還是「保林昶佐」？蟑螂們應該一下子也都手足無措吧！民進黨與他的網軍們，大夥注定與林昶佐「同屎一命」看來也是分外艱辛。(作者為資深媒體人)

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