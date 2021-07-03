「公道世間唯白髮，貴人頭上不曾饒」，這是唐代詩人杜牧的詩句，感慨人生雖有貧賤富貴的差異，但天道好還，時間卻是最公平，歲月逝於上，體貌衰於下，任何人到了年紀老大的時候，歲月的痕跡必然刻鏤在每個人的身上，朝如青絲暮成雪，白髮無情，任誰都無法避免白了頭。

但是，在某些特殊情況下，憂思愁慮過甚，鬱卒壓力過大，據醫學專家研究，將會影響毛囊色素細胞過度反應枯竭，導致黑色素無法生成，「一夜白髮」，確實是有可能發生的。在中國歷史上，最著名的「一夜白髮」事例，無疑就是春秋時期楚國的伍子胥。

伍子胥受到楚平王的迫害，一路改名換姓，變裝逃向吳國，路過陳國昭關的時候，追兵甚緊，查緝甚嚴，伍子胥當時年方盛壯，憂思焦慮，竟然在一夜之間，就頭髮全白，成為耄年的老翁，而也竟因此而能掩人耳目，逃避了追捕，投奔吳王闔閭。

類似的事件，其實也在現代社會中真實發生。已從淡江大學中文系退休的何金蘭教授（詩人尹玲），是越南僑生，1973年，美軍從越南撤退，北越開始對南越展開全面攻擊，1975年，進逼西貢。當時何教授年未30，正在台大唸中文研究所，聞知信息，憂心操慮，但音訊未通，消息阻斷，徹夜守候在電話機旁邊，無法入眠，直到精神不濟，昏昏而睡。隔日起身照鏡，居然原來烏黑亮麗的頭髮，就在這短短的一夜之間，全如白雪。此後，何教授頂著滿頭白髮，馳騁詩壇、杏壇，不知者皆以為其年事已高，常以「老奶奶」呼之，也成為文壇佳話。

古代科學技術不發達，再加上對耆老的尊重，故白髮所象徵的是成熟、穩重與智慧，因此，儘管白髮蒼蒼，也多半順其自然，安於天命，雖偶爾會以此抒發歲越不饒人的感慨，卻甚少以化妝的方式，將白髮染黑，以偷瞞青春。現在則不然，頭上偶有幾莖白髮，就可從市面上購得種種不一的染髮劑，不但可以由白轉黑，甚且可以變換成各種不同的顏色，挑之染之，勾之剔之，光澤亮麗，煥發著青春的色彩。

現代人已深知憂慮愁思，往往是黑髮轉白的重要因素之一，故往往以白髮的滋生，判斷其慮事之深遠、心力之勤勞，甚至不惜誇張其詞，將人體生理自然的變化，轉嫁成人心理的表徵，刻意去「神化」某些特地的人物，「時中白髮」、「其邁白髮」、「美琴白髮」，寖至成為一樁笑柄，可卻為人所津津而樂道之。

從年齡上看，陳時中年近70，陳其邁年過6旬，蕭美琴雖較年輕，也是年過半百，儘管現代人保養較佳，但無論如何也頂不住歲月無情的摧折，頭上黑白交錯，如生二毛，這有什麼好驚怪的？可卻偏偏有一群蓄意歌功頌德，將其人「神化」，盛誇其人為國事如何辛勞，如何心力交瘁，呵脬捧卵、溜鬚拍馬，大作其文章，大肆其神化，而當事人卻坦而受之，樂於其中，世態之墮落，人情之阿諂，竟至於此，真不知將伊於胡底，可堪浩嘆。

唐朝的韓愈，在〈祭十二郎文〉中，說自己「年未四十，而視茫茫，而髮蒼蒼，而齒牙動搖」；清人袁枚，在年方50時所寫的〈祭妹文〉中，也感慨「齒危髮禿」，如果生於現代，韓愈大可用染髮的方式，將蒼蒼白髮，染得烏黑而亮麗；可袁枚就較難處理了，我們雖不知他「禿」的程度如何，最多也只能弄頂假髮戴戴，童山濯濯，一毛難生，可就無法令人對其白髮肅然而起敬了。在此，真不免要替蘇貞昌喊個冤。（作者為退休大學教授）

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