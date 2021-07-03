于北辰少將之所以沒有軍人氣節，因為他服從一個不遵守憲法第四條關於「固有疆域」規定的蔡英文、並效忠不合憲的「中華民國」。

2020年1月20日，蔡英文在總統勝選後首次接受BBC記者沙磊（John Sudworth）專訪時指出：「我們不需要宣告自己是一個獨立國家」，接著她又說，「我們已經是一個獨立的國家，我們叫自己中華民國（台灣）」。這個說法甚至於比民進黨的《台灣前途決議文》還要激進。

于北辰口稱的效忠「中華民國」，事實上就是效忠民進黨《台灣前途決議文》，連其所效忠的國號竟然是總統透過記者訪問宣佈變更的「中華民國（台灣）」，而非經過立法院通過的國號。

這裏出現一個極為敏感的問題：軍人能不能抗命？原則上軍人必須服從命令，這僅僅是個原則，必有例外。如果領導人是個偏執狂或者發瘋了怎麼辦？心理學證明許多政治領導人都有偏執狂的傾向。軍人還繼續服從偏執狂或瘋子嗎？

我們介紹一位抗命的軍人：馮肖爾蒂茨（Dietrich von Choltitz， 1894—1966）。他畢業於紀律嚴明的薩克森軍官學校，是一名納粹德國上將。二戰期間，他作為德軍在巴黎最後一個最高長官，沒有執行希特勒的炸毀巴黎的命令，決定向盟軍投降。

在納粹軍事系統中，上下都認為他是一個鐵石心腸的硬漢、一個從來不問命令是多麼嚴格而堅決執行的軍官。1940年他第一個率部進攻荷蘭，用炮火炸死了718人、炸傷78000人，毀掉了鹿特丹市中心。有人問他有沒有良心上的不安。 他的回答是「為什麼？服從命令是軍人的天職。」

1947年馮肖爾蒂茨將軍從監獄中被釋放，1964年他重遊法國，接受媒體訪問時解釋當年抗命的原因：「這是我第一次抗命，因為我知道，希特勒是瘋子。」他的兒子接受過法國電視台的採訪說：「我父親是一個軍人，但他不是納粹」。

服從是軍人的美德，儘管命令再怎麼嚴格不合理，軍人都必須盡全力完成使命。可是當政治領導人是一個瘋子的時候，軍人就必須嚴肅考慮是否應該絕對的服從。連美國前國防部長艾斯培都拒絕執行川普派兵進入華府的決定，為何于北辰甘心效忠不合憲的「中華民國」、以及違憲的總統？他自己就是個沒有軍人氣節的違憲少將！

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