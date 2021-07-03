聲聲喚、聲聲慢…，終於傳來好消息，BNT疫苗買到了，最快下個月就可以抵達台灣。路透社的消息說，由郭台銘及台積電出面購買的BNT疫苗確定談成，2家公司將各自進口500萬劑輝瑞BNT疫苗，最快8月就會從德國原廠進口。

國際間疫苗品牌眾多，台灣民眾獨對BNT十分青睞，或許是效力最強，達95%以上，且副作用也較少，比較適合普羅大眾的施打，政府當初也是透過林全找到BNT並簽下3000萬劑的備忘錄，後來卡在意識形態而中途轉向，現在繞了個大彎子又回到原點。

以前的什麼「中資問題」、「台商介入」、「中國干擾」、「原廠授權」…等，怎麼一下子全不見了？雖然價錢提高了許多，聽說一劑要價42美元，但又沒讓政府花半毛錢，是民間企業對老百姓的奉獻。

疫苗到手，一方面感到興奮、一方面又令人扼腕，如果去年底就談妥這項買賣，3000萬劑BNT早就到了台灣、也早已注射到大部分民眾身上，不僅不會有600多人冤死，台灣也仍然是全世界第一的防疫模範生。而桂冠也仍戴在你陳時中的頭上，這一切的一切不都是你陳時中給毀掉的？

「我雖不殺伯仁，伯仁因我而死」，疫苗雖然要來了，可以告訴陳時中的是：「伯仁」就是你殺的，台灣的疫情就是你錯誤的領導所造成的！

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