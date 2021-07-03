為抑制疫情，須全民快速施打疫苗，政府高官應該清楚。歐美各大國於製藥廠研發疫苗未上市前，即競相採購，疫苗獲認可後，更不惜高價競購，除滿足首波施打量外，也大量囤積。

而我政府自認疫情穩定，表現消極，卻殷望國產疫苗，而且以政治操作來保障國產疫苗的上市，如首波第一針，預留國產疫苗，且施打時間也予配合，如此謬誤的政策，於疫情大爆發後，竟陷入疫苗嚴重短缺，讓第一線醫護人員曝露在危險之中，淪為必須仰賴別國援助。

3級警戒的實施，讓庶民經濟崩潰、全民惶恐、學校停課、學子徬徨。當歐美已自5月起逐步解封之際，台灣竟走入黑洞，何時能見陽光，政府不敢預告，台灣何其悲哀！

政府扶植國產疫苗，自始即進行政治操作，不顧疫苗的研發必須走完科學試驗的過程，在八字還沒有一撇就愚弄國人，去年5月宣布國產疫苗會於2020年12月生產100萬劑，去年11月12日陳時中表示，2021年中前施打國產疫苗1500萬劑，而蔡英文總統於本年5月間明告7月底前可供應國產疫苗，陳時中配合進度於5月28日與高端和聯亞簽採購協議，各訂購500萬劑，後續預訂各500萬劑。

蔡英文兩度參訪高端，明示要打國產疫苗，高端股票下跌，又親自招待記者會相助，陳建仁前副總統透露已打高端疫苗並無副作用等，形同配合高端操作股票。為何敢如此肆無忌憚？令人百思莫解。

採購高端疫苗500萬劑，加上後續預購500萬劑，共1000萬劑，每劑價881元，1000萬劑就有88億1000萬元。聯亞也是1000萬劑，每劑750元，價值75億元，不做第三期臨床試驗，又可省下巨額費用，同時不必做廣告，直接供貨給政府，政府又會安排1000萬人當白老鼠，打疫苗死人或傷殘，概由政府負責，這對上市公司而言，是千載難逢的機會，如此龐大利益，沒有官商勾結？如果政府要求廠商進行第三期臨床試驗，則這些疑慮就不必存在。

陳培哲院士和諸多醫界專家、學者均苦口婆心建議，完成第三期臨床試驗，政府似無動於衷。6月10日高端宣布二期試驗解盲當日，衛服部無縫接軌公布國產新冠肺炎疫苗緊急使用授權（EUA）審查標準，又進行審查委員改組，國產疫苗會順利通過緊急授權，從去年一開始就作此安排。

此舉將綁架1000萬同胞當白老鼠，有違《中華民國憲法》第15條保障人民生存權和我國於2009年公布的《公民與國際政治權利國際公約》明訂：非經本人自願同意，不得對任何人做醫學或科學實驗的規定。政府明知，故以私下推動要國人登記，自願打國產疫苗，形同徵求第三期臨床試驗白老鼠。在國外廠商徵求願做臨床第三期試驗者，一般均給予相當數目的酬謝金，無辜的國人，恐會陷於白白犧牲的處境。

（作者為前農委會主委）