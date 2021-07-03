「台灣各界向中國共產黨成立100周年致賀」，這是新華社的一篇應景的報導。但事實上，所謂「各界」主要是幾位與中共有交情的過氣藍營大老，台灣朝野的頭面人物無一共襄盛舉。民進黨政府自然對中共口誅筆伐，而與共產黨相殺一個世紀的國民黨也是陰陽怪氣。台灣的政客可以不喜歡中共，但中共是他們無法迴避的對手。思路決定出路，「台灣各界」是時候重新認識中共了。

「對內愈加專制獨裁，對外更試圖干擾國際秩序」、「已經對區域安全及全球民主自由體系造成嚴重的威脅」……，陸委會對中共的譴責與西方反共反中論調如出一轍，如果不看主語，還以為罵的是納粹德國。但中共到底是不是對內施行暴政，對外野心勃勃的惡霸，並不是一些西方國家或者民進黨政府說了算的，至少14億大陸人民和廣大開發中國家政府更有發言權。

中共明確拒絕西式的憲政民主，並不代表它施行的就是專制獨裁統治。按照中共自己的說法，自1949年建政以來，它建立起了以人民代表大會制度、中共領導的多黨合作和政治協商制度、民族區域自治制度、基層群眾自治制度等為主要內容的人民當家作主制度體系。中式民主雖然還談不上十分健全，但在實踐中能夠起到聽民意、彙民智、聚民心的作用。

自中共十八大以來，8個民主黨派以及無黨派人士共向中共當局提出意見建議730多件。自2018年3月以來，作為統戰平台的全國政協共收到提案23048件。這些反映大陸社會各階層訴求的意見和建議有許多為中共所採納，強化了中共決策的民主化。更重要的是，大陸民眾對當局的滿意度極高，中共在大陸享有崇高的威望。

至於中共對外擴張，恃強淩弱云云，也是老生常談了。同樣在中共建黨一百周年大會上，習近平還宣示「中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役過其他國家人民，過去沒有，現在沒有，將來也不會有。」也許有人對此嗤之以鼻，但真相就是中共建政以來沒有主動挑起過一場戰爭，也沒有進占過他國一寸領土，相反中共主張的不少領土至今仍被外國占領，但中共並未用武力奪回，哪怕對方只是小國。

不僅如此，中共倡議「一帶一路」建設，與世界各國特別是開發中世界分享發展機遇。中共百年黨慶前夕至少已收到150多位國家元首、以及200多位政黨的主要領導人的賀函，中共顯然贏得了絕大多數開發中國家的尊敬，中共霸凌說不攻自破。

國民黨文傳會的新聞稿比陸委會的聲明要含蓄得多，但字裡行間仍然充斥著對中共的優越感，暗批中共不講民主自由法治，並自我標榜「為中華民族全面實現民有民治民享探索和奮鬥」。現實卻是在中共領導下，不僅國力蒸蒸日上，而且消滅了絕對貧困，全面建成了小康社會，如今正在加速邁向中華民族偉大復興。換言之，孫中山先生「振興中華」的理想已經實現，作為中山先生信徒的中國國民黨人難道不應該感到高興，或至少慚愧嗎？

中共不是野心家，而是艱苦創業終有所成，自信滿滿欲有更大作為的百年大黨。台灣被反共教育荼毒已久，是該正視中共了。