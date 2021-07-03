立委林昶佐在環南市場被自治會長林勝東狠嗆，可以說是近幾日最療癒的畫面；林勝東後來解釋，他對林昶佐最不滿的是：「整天捧中央是在捧怎樣？」

「整天捧中央」，這不只是林昶佐，而是所有的泛綠立委都會面臨的困境。就以新北市為例，之前新北市得到的疫苗數目明顯不公平，但除了林淑芬，民進黨的新北立委沒有一位替自己的選民抱不平。

而從林佳龍落選後，中央許多政策都是針對台中，強迫中火增加機組，要在疫情期間舉辦陳柏惟的罷免投票，這說難聽點，就是「敢去罷免陳柏惟就讓你群聚」，但民進黨的台中立委們這時候也消失不見蹤影。

更不用說桃園市長鄭文燦的諾富特群聚，屏東縣長潘孟安把疫調的責任推給台中，民進黨的在地立委當然也不敢出來說句話。

民進黨是一個幫派型的政黨，立委為了保住提名不敢造反，只能跟林昶佐一樣「整天捧中央」，這是結構性的因素；那麼反過來說，選民的感受，也就不會跟對林昶佐有什麼差別。

綠營立委之中，會被人民狠嗆的，絕對不是林昶佐而已。新北的民進黨立委可以試試看去嗆侯友宜，台中的去嗆盧秀燕，下場都不會比林昶佐好到哪去。人民對綠營立委的觀感已經定形了，當中央在欺負地方的時候，自己選出來的立委卻惦惦不講話，還敢站出來嗆地方首長，那丟臉也是自找的。

2014年的太陽花運動，領導者聲稱要「代表人民指揮政府」，後來某些人的確擁有了「代表人民」的權力，例如黃國昌、林昶佐、徐永明，他們的表現如何，大家都看在眼裡。

美國有一句諺語，「所有的政治都是地方政治」，網軍跟側翼不是沒有作用，就像好看的招牌、精美的包裝，但這些只是輔助，如果餐點難吃，裝潢再好的餐廳，還是會倒店。

現在的民進黨政府，就是花了大把的資源做大內宣，卻沒有辦法把事情做好。而最讓人厭惡的，是側翼因為不能監督政府，為了證明自己的價值，只好去攻擊敢批評政府的人。有的為了替林昶佐護航，說是柯文哲「鬆開狗鍊」，意思是說嗆林昶佐的會長是「狗」，視民意如無物，這是不是太沒品了？

還有蔡英文總統的前發言人林靜儀，為了護航民進黨的邊境缺口，嗆網友「一輩子當魯蛇怪爸爸當年沒戴套嗎」，問候人家老爹，真的是讓人憤怒。台灣不是民主社會嗎？難道只要追究政府的責任，就是怪爸爸沒戴套？林靜儀的嘴臉，可以說是爹親娘親都沒有蔡主席親。

民進黨不用自欺欺人，陳培哲、潘忠政、林勝東…，過去與綠營至少還算「友善」，而他們現在跳出來批評，是真的看不下去，也表示人民的憤怒已經到達了臨界點。

攻擊人民，只是讓民進黨更站到民意的對立面。距離2022選舉還有1年半左右，2024也不遙遠，民進黨繼續飲鴆止渴，結果也就不難想像。

（作者為革實基金會副執行長）