環南市場自治會長嗆爆立委林昶佐，這一幕對民進黨63席立委來說都是震撼教育，告訴這群人民一票一票選出的民意代表，在疫情肆虐時刻，不僅沒有兌現監督政府的承諾，甚至站錯位置，反過來替執政者擦脂抹粉，擋下人民活命的機會。終日躲在同溫層的綠委們，是該正視外面世界已經烽火連天的事實了。

病毒很科學，從來就不會從天而降，它只會趁你鬆懈之際，找出破口長驅直入。若真要究責這一波疫情的責任，放寬機組員檢疫的3+11政策及華航諾富特事件，無疑是關鍵源頭。

然而，當民眾急切的想知道誰是3+11的幕後黑手；當染疫死亡人數飆升之際，民眾渴求政府能加速國際疫苗採購；當蔡英文喊出國產疫苗7月開打時，民眾恐懼的期盼必須完成三期臨床試驗才能施打。結果，這些人民爭取活命的機會，全遭民進黨立委挾多數擋下，這叫民眾如何不憤怒？

立法監督行政的民主原理，已被民進黨顛倒，自甘扮演橡皮圖章，甚至幫忙打擊異音、掃除民意。這種集體角色錯置的現象，似乎已入侵綠委們的DNA。

因此，當陳時中、柯文哲赴環南市場視察時，身為民意代表的林昶佐，按理就該與環南市場自治會長站在同一陣線，共同質疑中央與地方的疏失。結果，他卻站在行政官員身邊沆瀣一氣，幫忙把責任推得一乾二淨。如此失格表現，被當眾洗臉叫他「滾回去唱歌」，也只是剛好而已。

今天被嗆的雖然只有林昶佐，但其餘綠委以為趴著就沒事了嗎？當你們把民意放在地上踩的那一刻起，就別怪老百姓把你們視為敵人。

林昶佐被噴只是開始，烽火連天的民意，已如海嘯般隱隱襲來。