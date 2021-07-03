隨著疫苗施打日漸普及，疫情威脅似已逐漸散去，展望經濟情勢繼續看好。世界銀行發布最新《全球經濟展望》報告，將今年全球經濟預測從原本4%大幅上調至5.6%，創下近半世紀以來最高增長水準，大陸成長預估8.5%，高居主要經濟體首位。《金融時報》及《紐約時報》等國際知名媒體都指出，中國大陸經濟的韌性與潛力，其他國家望塵莫及。

大陸內需消費市場抬頭

表現最亮眼的是出口，自去年6月擺脫負成長後一路飆升，特別是今年2月創下154.9%的驚人成長率，其中固然有低基期因素，但境外景氣一旦回升，供應能夠立刻跟上，表現讓人驚艷。近期因基期較高，成長趨緩，但5月成長率仍高達27.9%，出口表現為大陸經濟韌性做了完美的詮釋。隨著封鎖措施漸次解除、人流活動逐漸熱絡，原本受到嚴重壓抑的內需消費與服務業市場，也開始出現落底反彈現象。

今年大陸第一季經濟成長達18.3%，消費貢獻達63.4%，不僅連3季彈升，更較去年第四季39.6%的貢獻率大幅增加23.8%。淨出口對經濟成長的貢獻率，則是從去年第四季22.1%，滑落至12.2%。一來一往之間，恰好坐實內需消費正在抬頭的臆測。這股勢頭有多強勁？從今年五一長假的觀光旅遊熱潮，可一窺端倪。

根據大陸文化及旅遊部統計，在五一長假期間，境內旅遊就高達2.3億人次，不僅較去年同期成長119.7%，甚至比疫情前（2019年）同期還增加3.2%。此外，大陸知名旅遊網攜程數據亦顯示，五一長假期間，該網站總訂單量年增約2.7倍，對比2019年同期，增長幅度亦超過3成。更不用說，大陸境內機票、火車票及酒店等預訂指標，幾乎都呈現人潮爆滿狀態，電影票房也刷新多項紀錄。可見疫後大陸內需市場的潛力與商機，正在加速釋放，不只重新奪回經濟主導權，也充分展現出大陸經濟韌性的另外一面。

值得注意的是，在這波內需重新崛起的過程中，本質及內容都出現很大的變化，並非只是依循過去傳統模式與套路，把內需的餅做大而已。比如結合數位科技的電商平台、網路軟體、直播網站等新興消費型態，逐漸取代線下或實體店面的營運模式，成為大陸內需市場的新一波主流。而將目標鎖定在有錢人的高端醫療、旅遊、金融等服務型消費型態，則是如雨後春筍般冒出，成功攫取富有階層的目光，並讓消費品質大舉提升。

服務型消費型態成主流

《天下》雜誌剛公布的最新兩岸三地一千大企業排行指出，2020年兩岸三地賺最多（稅後純益最高）的前十大企業，除了第8名的台積電是屬於外銷為主的製造業外，其餘9名如工商銀行、騰訊及阿里巴巴等，都是以強調服務型消費著稱的金融業者與網路巨頭，也與大陸內需市場高度相關。而旗下擁有大陸最大娛樂平台YY直播與知名遊戲平台虎牙直播這兩大產品的歡聚集團，則是奪下兩岸三地最會賺錢（獲利率最高）與每股盈餘最高的雙冠寶座。

大陸內需市場重新崛起過程中，不只消費型態在改變，營運與獲利模式也跟著在快速變遷。特別是近年來在政策推力與市場拉力兩股力量共同作用下，大陸內需市場可用翻天覆地加以形容。光以零售市場來說，大陸不僅連續8年蟬聯全球最大網路零售市場寶座，2020年實體商品線上零售額更是逼近10兆人民幣，占整體社會消費品零售比重則是高達1/4，這都是過去不曾見到的光景。而這些變化，無疑都會為未來大陸內需市場，帶來更多、更大與更新的商機。

這應該給台商一些啟發，若想持續深耕大陸內需市場，必得迎上這股浪潮，調整與修正一些不合時宜的營運模式。甚至應該積極切入藍海市場，利用既有優勢與經驗，開拓一條與過去不同的道路。畢竟，知己知彼，百戰百勝。尤其是打算長期在大陸經營的台商，更需要有這樣的認知。不能再用傳統的舊思維來看待疫後大陸內需市場的新商機，而須與時俱進，確切掌握最新脈動，才能在競爭激烈的大陸市場存活下來。這也是處於當前兩岸艱困時刻的台商，需要做的功課。