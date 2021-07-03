中天新聞台雖然去年底遭不續照關台，引發民進黨政府箝制異議、壓抑新聞自由的爭議；香港《蘋果日報》被迫停刊，蔡總統以降的黨政要員紛紛在臉書發文力挺港蘋、哀悼香港新聞自由已死，引起自媒體「左手關中天，右手撐港蘋」兩手策略、雙標嘴臉的批評。於此同時，台北高等行政法院針對中天控訴NCC裁罰違法案的判決，彷如平地一聲雷，震醒了人們對蔡政府政治操作、設局套殺中天新聞台不公不義的注意力，讓社會再度省思台灣新聞自由的淪喪不容輕忽。

設局套殺中天的真相浮出

這樁具有指標性判決的原委是，中天新聞台前年報導台南立委補選選情，有關「鳳凰展翅雲」新聞，被國家通訊傳播委員會（NCC）認為內容未經查證，引導民眾將特定政治人物與怪力亂神之說結合，依《衛星廣播電視法》裁罰40萬元。中天不服提起訴訟，台北高等行政法院審理後發現，出席的16名委員中有12人認為不違法，NCC卻置之不理，竟依另4名委員意見決議開罰，而且未述明理由，形同少數暴力，原審未就此部分調查釐清，因此認定中天抗告有理，發回更審。

NCC對此判決的回應顯得矛盾，稱外部諮詢會議的決議只是提供建議和參考，決定權主要還是在NCC委員會，NCC的裁罰沒有問題，過去也發生過外審會建議要罰，但NCC委員會決議不罰。這個回應不說還好，一說正好洩了底，戳破NCC所謂尊重學者專業意見的假象，最後一切全都是NCC說了算！

照NCC這個邏輯，聘請外部專家學者的諮詢會議，多數意見如果符合NCC的意思那就採行，對外當然說是外部學者的專業「公議」，如果不符底牌就另有考量、直接推翻，對外也不必說明理由；這樣裡外通吃，如此囂張、方便，NCC還有什麼不行、不敢做的？

民進黨政府處心積慮想關掉中天，為了建構撤掉中天的理由或依據，一是強化危害國家安全的指控與抹紅，另一則是增加對中天裁罰的數量，以證明中天專業表現不佳與經營不善。但蔡政府就媒體如何危害國安的定義說不清楚，更提不出兩者相關連的證據，只流於輿論的製造、感覺的渲染，當然抵擋不住民主需要多元價值、不容只有一種聲音的質疑與批判；因此不斷累積對中天新聞甚至評論的行政處分，以營造關中天的社會聲浪，便成為其屢試不爽的偏方。而且NCC認定外界只會看到中天被裁罰的案件遙遙領先所有新聞台，卻很少人清楚中天被罰的原因是否公正合理，乃至與其他台相比是否有公平的標準？

讓綠媒成為電視新聞霸主

從北高行這次對中天「鳳凰展翅雲」新聞的翻案判決來看，如果不是中天堅持提起行政訴訟，且承審本案的合議庭法官在判決中，公布了當初NCC內部諮詢會議的討論意見和表決結果，外界根本無從得知NCC的決策過程和裁罰結果，竟然可以推翻多數諮詢委員的專業意見，硬要處罰民營電視台，也更讓外界懷疑，NCC之前多次裁罰中天的過程，難道也都是這樣比照辦理？所謂「毒樹生出毒果」，一個甘為政治鷹犬、棄專業與清議於不顧、完全沒有公信力的NCC，只為了監控媒體所做出的偏頗處分，能為社會所認可接受嗎？

鐵了心為政治服務、一手遮天的NCC，在解決中天新聞台後，繼續推動電子媒體全面綠化工程，先是在3月底將原中天新聞52台的黃金空缺由華視新聞台遞補；接著在5月底火速通過中嘉申請的移頻案，許可三立財經新聞台從88台蛋殼區大幅挺進到48頻位蛋黃新聞區，破了這10年內新聞台執照審查通過的紀錄。三立財經新聞台在48頻位的全台市占率也將一舉衝至25.7%，新聞台區塊從原本的49到58台，擴大為48到58台，在民進黨內勢力龐大的三立更同時拿下48、54兩個新聞台，成為電視新聞言論市場的絕對霸主。

在民主多元的社會中，新聞與言論自由不僅是基本的價值與信念，更是生活實踐的基礎；新聞與言論的品質好壞，不僅應尊重真正的專業，也應由民意與市場而非政府來決定，更不應該是由作假、操弄雙重標準的行政機關來糊弄。當綠營鼓吹著「港蘋走入歷史，是香港的死亡證明書」之際，不也預示著當民進黨關掉中天，正是台灣的死亡證明書？