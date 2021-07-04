中央流行疫情指揮中心，以及相關專業的學者專家，一再呼籲社會大眾，老人注射疫苗是「利大於弊」，高齡長輩們的慢性病與長年累積的孱弱體質，是發生種種不幸事件的主要原因。但對於親人過世的家屬來說，依據政府的指示，前往接種站注射疫苗，回家後一天或三到五天就撒手人寰，這不只是指揮中心「增加一個死亡案例」而已，更多的是自己親自將家人送進鬼門關，那種後悔的錐心之痛，沒有親身經歷，相信不是外人所能夠體會。因此，對於「應該持續施打疫苗」的專業意見，恐怕很難寄望家家戶戶都聽從。

當醫學的觀點和呼籲，遇到了就在眼前的近身觀察，家家戶戶都有高齡親人的社會大眾，就算和疫苗注射沒有關係的專業鑑定，也很難在短期間，扭轉民眾原本焦慮的情緒、對於長輩接種後不良反應的高度憂慮。

1978年諾貝爾經濟學獎得主司馬賀（Herbert Simon）曾經強調，在一個「資訊豐富的世界」（information-rich world），依據現有的目標，去評估手頭上的訊息，要比去搜尋新的訊息來得更加重要。就此而言，從指揮中心到各縣市政府目前的目標是，以往生民眾相驗後的科學根據，證實疫苗和死亡，兩者不是等號的關係，並希望能在最短的時間內，提高疫苗的接種率，以遏止染疫後罹患重症的死亡比例。然而，在已經有上百位高年齡長輩接種死亡的情況下，家裡面有長輩的民眾，則是抱持暫時就先「停，看，聽」的想法。

為什麼醫學、公共衛生、流行病與病理學的專家學者，不管再怎麼呼籲，都無法改變過去兩、三個星期，愈來愈明顯的緩打疫苗形勢？諾貝爾經濟學獎得主的觀點，值得重視。司馬賀認為，當一個議題具有高度的爭議性、很大的不確定性，則「專業就很難走近」（expertness is very hard to come by）；當有專家贊成，也有專家反對的時候，我們這些外行人（the laymen）就只能從兩種不同的專業意見或建議，自己從中做出判斷。

特別是，在當下，社會大眾覺得「眼見為憑」；接種疫苗後幾天內就過逝，這是事實；醫學的科學鑑定結果，並不能釋疑，最重要的原因有三個：第一，中央流行疫情指揮中心的社會公信力，已經因為陸續「校正回歸」的種種資訊，從而蠶食鯨吞，逐漸崩壞。

第二，社群媒體各種訊息的傳播速度，比新冠病毒的傳播要更快、更全面。第三，在「打」和「不打」的兩種選擇之下，多數家庭、或部分長輩，最終的抉擇是，再等看看，有沒有其他廠牌、更好更多的疫苗，到時候再施打。

當務之急，政府有三個問題必須依序處理：「殘劑」；「疫苗捐贈」；「重建公信力」。首先，在近來的疫苗施打過程裡面，究竟是「人在等打疫苗，還是疫苗等人打」，不能夠在疫苗開瓶後有所浪費，在事先有預約民眾的缺席以外，有所謂「殘劑」的問題。APP的使用，是一個解決的方案，適用於年輕族群的即時瞭解和無時間落差的疫苗注射，但前提是要有殘劑可供施打。

必須即刻進行的，還有「利大於弊」疫苗注射所引發的不幸事件，相關的鑑定處理流程，甚至不能排除後續的賠償措施方案，也必須向外界公告。其次，從鴻海5月份開始申請捐贈疫苗，到台積電在6月份加入行列，乃至於慈濟基金會提出申請，蔡英文總統和證嚴法師進行線上的視訊，研擬出一個民間組織團體捐贈疫苗的行政與檢驗流程，是面對當前印度病毒的侵襲，指揮中心今年夏天無可迴避的責任。

最後，也是最困難的，一方面來自於指揮中心似已崩壞的專業威信，只有進行局部或全面的改組，由更高層級的人士，統籌抗疫的全局，此其時也。另一方面，政府必須體認到：疫苗的問題，是核心的問題！只要符合安全性和有效性的國際認證標準，政府擁有足夠給全民施打兩劑、達成群體免疫人數比例（無論是60％或80％）的疫苗，爭先恐後、搶進優先施打名單的情事，才不會再發生。

但是，被人家認為效果更好／更安全的特定疫苗，如果數量不夠，還是很難避免搶打的情況發生。屆時的下一個戰場，縣市政府必須現在就超前部署、預先規劃的就是優化施打的流程與時間，因為疫苗施打的能量高低，直接關係到防疫的最後成效！