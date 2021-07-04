近兩年香港受到北京方方面面的管制，自由受到壓縮，不少港人出走他國，其中一些人來台灣避難，但生活處處受阻。部分流亡者開始批判蔡英文，指責她利用香港情勢收割選票，贏得大選後就把香港抗爭者放一邊。好好的「香港牌」，蔡英文卻不會用。

這次出走的很多香港居民，都是年輕、中產以上、受過相當教育程度的人士，也有一定的英文程度，是社會與產業的即戰力。否則英國政府不會開大門，讓持有BNO的人士遷徙至英國，並給予居留權。蔡政府卻以國家安全為由進行管制，除了眼界太小之外，不友善的態度也容易引起過河拆橋的聯想。

蔡英文如果有遠見，應該思考以自由經濟區等手段，歡迎具有資格香港居民來台發展，如此一來才對台灣的經濟發展和產業轉型有幫助，同時又可以真正協助到來台的港人。自由主義商業模式與國際經濟思考，是香港一直以來的優勢，也是正努力加入各種自由貿易圈的台灣應該去學習的。

可惜蔡英文眼界不夠高，政府對於港人的投資移民門檻太高、政治避難未法制化，也缺乏吸引人才的計畫。

有人指責蔡英文利用香港？其實錯了，蔡英文連怎麼善用香港都不會，以蔡英文的眼光和作風，這次台灣又要錯過香港，也失去一個成長蛻變的機會。

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