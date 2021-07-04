中國要成為霸權，不但要能掌握貿易量，還要訂定自己的貿易規則及促進人民幣的流通。中國雖成功主導全球最大自由貿易協定RCEP，但並不代表就能超越美國成為世界霸權，以貨幣來說，中國雖積極推動去美元化，但基本情勢很明顯，人民幣仍無法取代美元成為全球結算的貨幣。

儘管如此，各國貿易路徑的選擇增加了，除了中國的RCEP，還有日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），俄羅斯推動的「歐亞聯盟」（Eurasian union）都可以加入，不然就是國與國之間的雙邊協議，與多邊協議同步進行，也是另一種選擇。

中國主導的RCEP，會員國包括東協十國、中國、日本、韓國、紐西蘭、澳洲等。由於成員國多是低度開發國家，如柬埔寨、寮國、緬甸等，這些國家經濟前景看好，但目前實力不具影響力，影響了RCEP整體的分量。

日本也在爭奪區域經濟整合領導權，川普任內退出歐巴馬政府推動的TPP，日本出面主導CPTPP於2019年生效，會員國有墨西哥、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、加拿大、越南等。CPTPP正積極吸引新的會員國加入，如英國。

如果CPTPP能夠多吸引一些經濟實力強大國家，才能打造出一個比RCEP更強大、更具競爭力的共同市場，更重要的是還能讓日本重返區域領導者的角色，平衡中國的影響力。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※