疫情指揮中心陳時中日前在防疫記者會戴上「戰貓口罩」，感謝美方致贈疫苗，我怎麼看口罩上的圖案都是「看門狗」而非「戰貓」。

國民黨立委批評這種口罩矮化國格，民進黨立委羅致政卻表示，貓凸顯台灣「溫馴可愛」、討人喜歡的形象，與中國「戰狼」窮凶惡極的形象，剛好形成強烈對比，連口罩設計都與反中扯上關係。

中國大陸2017年在非洲打擊恐怖分子的戰爭片《戰狼2》，成為首部打進全球票房百強的中國電影，導演不諱言是一部宣揚民族主義的影片，主角不做戰狼豈能尋獲失蹤被綁架的未婚妻？

但是民進黨稱溫馴的貓為「戰貓」？豈非自我矛盾打臉自己？又是執政黨創造出來的新名詞。「戰狼」常聽到，也是狼群作戰的一貫伎倆；網軍、側翼、1450和立院民進黨立委豈不常用戰狼戰術帶風向、灌一面倒的流量和以眾擊寡強行反對該通過的法案？

例如6月18日立法院朝野協商衛福部應在一個月內盡速採購完成WHO認證、列入緊急使用清單的新冠疫苗，擴大採購至4000萬劑以上，確保疫苗涵蓋率能達到90%以上，這項攸關「同島一命」的議案竟遭戰狼立委反對。

設計這口罩圖案的人若非共諜就是畫工太差，否則就是審查同意者智商太低。口罩上的動物實在太小，貓狗不分，而且姿勢像狗不像貓；中華民國國旗和美國國旗更是比例懸殊，自我矮化無復以極，在大幅美國國旗前豈非扮演看門角色？國旗右方的文字根本難辨不清楚，乍看之下是狗嘴叼著國旗而非民進黨所說在貓頸上圍著國旗。

如果是戰貓絕非此姿態，我看過貓狗大戰和家貓對侵入地盤的外貓，都是豎著毛準備戰鬥。口罩上的所謂黑貓悠閒地東張西望，毫無戰鬥心態。稱牠是看門狗還名副其實，貓是不會看門的。

我從網路上擷取貓狗的卡通動畫更能印證這一點，這的確是有辱國格的口罩，民進黨說要送給老美表示善意，真是表錯情讓外人更瞧不起台灣的低微卑賤。

所謂「貧賤不能移」，台灣不能因疫情嚴重，處境困難而自輕自賤，改變自己的志氣。《詩經》有云：「相鼠有皮，人而無儀！人而無儀，不死何為？」以此話給執政者參考！

（作者為自由撰稿人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※