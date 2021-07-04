有一種人喜歡搞新潮、喜歡標新立異，專業不是政治卻老喜歡搞政治、不肯腳踏實地卻老想一步登天當市長，不料平地一聲雷，打醒了他的美夢。

說的正是這位政客林昶佐，說他｢政客｣，錯了嗎？他連一點政治的基本sense都沒有，當初只是看到哥們幾個玩政治玩的得心應手，自己也跟著下海。宦海浮沉，沒錯，他連任兩屆立委，政途堪稱平坦，可他沒想過，第一次是因大環境對國民黨不利，讓他撿了個便宜；第二次又因民進黨拉幫結派刻意禮讓，他卻以為這是天命、是他應得，因此胃口愈來愈大，目標放眼於未來的市長大業。

他口口聲聲說在地，經人起底根本不是萬華當地人，起家、置產、生活圈全在大安區，這也就罷了，兩屆立委未見他對萬華有任何建樹，別人汙衊萬華也沒見其挺身辯護，身為國會議員，卻天天跟在執政者身邊搖旗吶喊，他完全不懂民意代表的角色，一心一意只想博得層峰的青睞。

民意如流水，天上不可能掉餡餅，如果只會說謊、唬弄選民，說真的，只能算是政治的邊緣人，想玩大的，早得很呢！為什麼不把基本工練好再說呢？

一個被政治耽誤的歌手，奉勸還是回到原來的舞台好好發揮去吧！

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