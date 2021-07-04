強權競爭下的美中關係進入「拐點」，台灣將是未來走向的重要決定因素。雖然雙方都努力維持基本底線：拜登政府承諾「一中政策」不變、中共堅持「和平統一進程」，但美國內部反中情緒高漲，國會激進法案挑戰一中紅線；台灣依賴美國的保護傘，強烈敵視中共；以及中共民族主義聲勢強大等多重變數使台海現狀更形脆弱，如三方領導人無法有效管控風險，因台灣主權引發的戰爭機率上升，台灣必然首當其衝。

短期內台海和平無虞

拜登總統體認到中國是21世紀美國利益及世界秩序的首要挑戰與威脅，並將美中強權對抗戰略架構推升為「民主與專制」的制度之爭，依此趨勢，「新冷戰」很可能成為世界局勢的「新常態」。不幸的是，雙方在初步交鋒階段就選擇最敏感的台灣問題作為攻防焦點。台灣問題白熱化不但增加了戰爭風險，也扼殺了美中在貿易、氣候變遷及公共衛生等領域合作的空間，拜登政府希望在「對抗、競爭、合作」中取得平衡的目標將流於口號。

美國拜登政府雖一再宣示無意重啟冷戰，堅守「一中政策」，美台關係的「非官方」性質不變，但重要外交政策聲明及談話一再警示中共對台灣的武力脅迫，更在「四方安全對話（Quad）」、「七國集團（G7）」、「北大西洋公約組（NATO）」高峰會的聯合公報中強調，「維護台海和平與穩定的重要性，鼓勵以和平方式解決兩岸議題」，美國的「台灣牌」具有強烈的針對性。

美國參謀首長聯席會主席米利日前曾公開表示，中共沒有發動軍事行動的意圖與動機；中共領導人習近平在中共建黨一百周年大會上宣示，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務」，更重要的是他重申了「和平統一」的進程。因此，美、中至少在短期內將可繼續維持台海和平，應是權威、理性的研判。

美國對台灣安全的支持與承諾「堅若磐石」，中共也充分理解無法撼動美國的決心，但中共最難以接受的是，美國運作台灣作為對付中共的工具，因此，習近平表示，「堅決粉碎任何『台獨』圖謀」，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！」就是在警告台獨及以美國為主的國際勢力。

國民黨不應隨波逐流

台海形勢固然險惡，如美、中領導人以和平為前提，雙方鬥而不破，應可勉強維持台海現狀，但許多潛在趨勢及變數仍令人憂慮。美國對台灣長期以來的政策是，海峽兩岸的歧見由中國及台灣和平解決。美國國務院在評論習近平的談話時也表示，美國持續支持和平解決海峽兩岸的議題，敦促北京停止在軍事、外交與經濟上施壓台灣，並改與台灣進行有意義的對話。

但在極端反中的政治氛圍、意識形態驅使，及政黨利益之下，華府保守派政客醞釀提倡「台灣是美國的戰略資產，台灣必須保持與中國分離」，嚴格來說，這已是偏離美國「一中政策」的危險論調。已納入參議院《美國創新及競爭法案》的《戰略競爭法案》就暗示保持台灣與中國分離是美國重大安全利益，呼籲美、台軍方進行聯合訓練與演習等，顛覆了現行美國對台政策的底線，旨在「反中、友台」的法案反而增加了戰爭的風險。

在台海軍事對峙中，焦點往往集中在美中互動，卻忽略了台灣因素。前「美國在台協會」理事主席卜睿哲警告，中國大陸對台政策的主要驅動力是台灣發生的事情。他認為這些法案在現實世界中沒有任何政策影響作用，卻提升了台灣人覺得美國在背後支持的希望，讓中國更憂慮美國利用台灣作為抗中槓桿。

卜睿哲的諍言描述了民進黨及台灣社會的思緒與現狀，對於美國任何的「反中、友台」法案或言論，民進黨政府一律「高度歡迎、誠摯感謝」；更多台灣人沉溺在1996年台海危機時，中共在兩個美國航母戰鬥群的壓力之下就偃兵息鼓的時空中，到處瀰漫自滿、自大的心態。面對和平或戰爭的拐點，國民黨一向是台海和平的支柱，理應扮演監督、導正的責任，卻拿香跟拜，隨波逐流，反而增加了台灣安全的風險。