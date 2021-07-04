彰化喬友大樓大火造成防疫旅館4死22傷，其中1名消防員殉職。大火也燒出政府對防疫旅館公共安全管理的破口，尤其旅館負責人交保後竟稱自己不是神仙，天災人禍不是他能掌握的，更令人心寒。

因應新冠疫情隔離的需求，許多旅館轉為防疫旅館經營，不過也傳出多起混住和未分艙分流的違失，但政府把重點放在防疫，對於公安要求，僅依一般旅館標準查核。

此次起火的喬友大樓是商辦大樓，因管理不善還曾發生火災，已成為都市之瘤，多年前活化重生，並在分層管理及使用下，業者依法將7、8、9樓改裝成商旅，去年轉為防疫旅館。

依目前檢方的調查，喬友起火後，旅館業主欺騙防疫旅客說「只是警報測試，不是火警」，要旅客在房間就地避難，顯然業者未善盡疏散住房人員的責任；而從曝光影片中民眾自問自答：「逃？或許能存活，但得面臨鉅額罰款…」更直指這場火災無非就是人禍。

其實早有消防專家提醒，防疫旅館管制人流必須封閉出入口，卻易造成疏散障礙。但隨著本土疫情嚴峻，防疫旅館需求大增，政府關注的都在如何擴增數量，對於消防人員要如何搶救防疫旅館待援民眾，以及業者和住客要如何因應均缺乏明確的指引和宣導，導致意外發生後民眾徬徨無助。

尤其這類商辦大樓本來管理就複雜，若要做為防疫旅館用途，消防安全標準不能僅針對旅館本身，應整體考量。而如今受害家屬親友已組織自救會討公道，政府不該再有所推遲。

面對變種病毒Delta入侵，愈來愈多人入住防疫旅館，中央流行疫情指揮中心和地方政府應盡速擬定逃難疏散的具體作法，從軟硬體雙管齊下，才能讓消防員和業者有所依循，不要再有悲劇英雄，人民枉死。