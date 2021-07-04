台灣廟宇多，暗藏的秘史也多，這兩年深有體會。

霧峰林家第五代林文察，堪稱最傳奇的台灣人。林文察從待審的平民，5年內躍升一品高官，帶原住民等台勇「反攻大陸」，還平定台灣有史以來規模最大、歷時最久的民變「萬生反」，時年35歲。奈何，如今寶島的許多人恐怕連其大名都沒聽過。

有感於此，針對林文察的傳奇人生寫了歷史小說，因而結識對霧峰林家史最了解的第九代林光輝。《台灣血皇帝》出版後，有一天光輝兄傳來訊息，說桃園的壽山巖觀音寺裡有林文察獻的匾。

這太巧了，想起擔任桃園的費率審議委員與研究考核委員時，開車往返新莊與桃園，總會先經過萬壽路的壽山巖，多次動念探訪將近300年的桃園最古老寺廟，都因俗務纏身而未實踐。去年得知內有林文察獻匾，立即前往。

尋尋覓覓，竟沒找到匾。問了光輝兄，說上次來還有看到，在進大廳前的正上方。抬頭看到的卻是前總統馬英九獻的匾。莫非換掉了？內心一驚。請教廟方，得知匾額是廟的歷史，不會更動，鬆了一口氣。再三查看，終於發現原來是馬前總統獻匾的上緣加裝了照明燈，使得更上方的林文察獻匾不易被看到。

看到匾，腦中冒出一大問號。匾上寫「佛法無邊」，前面記明「同治參年秋月節之吉旦」，也就是1864年農曆8月，殊不知他此時已走向生命終點；落款則是「福建水師提督軍門林文察」。

水師提督！這太奇怪了，林文察在1862年率領台勇收復浙江縉雲，閩浙總督左宗棠以該戰功在1863年擢升其署理福建陸路提督，不久後的同年8月，又奏請林文察同時署理福建水師提督並回台平亂。林文察一人身兼水陸兩提督，衣錦還鄉帶兵平亂，風光無限，清史難得一見。

然而，同年11月，朝廷不同意林文察兼署福建水師提督。轉變背後，有很多陰謀論。1864年1月左宗棠奏請改派曾玉明署理福建水師提督。這時林文察率兵渡海剛抵台，35歲登峰造極，半年平亂，然後再赴福建旋即「戰歿」，疑點重重。林文察在赴福建前不久獻匾，落款不提本職「陸路提督」，卻寫短暫兼職且已卸下「水師提督」，為什麼？

1864年5月11日，有一份朝廷公文是「議政王、軍機大臣字寄閩浙總督兼署浙江巡撫左、福建巡撫徐，傳諭署福建陸路提督林文察、署福建水師提督曾玉明」，足證當時林文察已未兼署水師提督。既如此，用此一頭銜公然落款，不可能是誤用，必有玄機，可惜真相難查。

台灣廟宇暗藏了許多秘史，前惑只怕無解。所幸有人深耕廟宇歷史，劉自仁兄《亂世中的人神傳說：奇廟高雄故事》9月出版，對廟宇故事多有考證，保存許多可貴史料。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史小說作者）