胸懷千秋偉業，恰是百年風華。在艱難險峻中走上執政之路的中國共產黨，歷經百年波濤，領導中國人民從「站起來」、「富起來」到「強起來」，躍居世界第二大經濟體。在抗擊新冠肺炎的戰鬥中，更展現不凡的治理能力，擔當保障14億人根本利益的重任，實乃舉世皆應虛心求教的成就。

對於我們這些在島內反共教育下成長，參與過台灣經濟起飛，也曾自我期許和中共競爭「復興中華」的一代人，除了慨嘆大陸持續向前、台灣沉淪內耗，更應從中共的百年奮鬥得到啟示，積極加入建設中國成為社會主義強國的行列。

中國共產黨何以有今日之成就？與時俱進是至關重要的原因。1927年八七會議，確立「槍桿子出政權」、「黨指揮槍」的武裝鬥爭路線。1935年遵義會議，排除不接地氣的共產國際派，確立毛澤東領導紅軍的軍事策略。1945年確立新民主主義革命理論，完成對孫中山先生思想的繼承。歷經「文革」十年動盪後，又能在1978年確立改革開放，完成從「以階級鬥爭為綱」到「解放生產力」的大跨越。1992年再提出「社會主義市場經濟」，解決「姓資」、「姓社」的爭論，中國特色社會主義於焉告成。

中共百年成就的第二個原因，就是不迷信西方吹噓的「普世價值」，堅持發展合乎中國國情的民主制度。近代中國歷經君主立憲、共和革命，最終通過實踐證明必須走中國自己的道路。事實上，孫中山先生的三民主義，其民生主義本就是社會主義；至於民族主義及民權主義，也都強調聯合平等待我之民族，建立有別於西方資本主義的政黨政治，重視「權能區分」、「選賢與能」的核心價值。

細察西方所謂的民主，脫不開金權的桎梏，亦即資本家對政治的壟斷，致使多黨競選不過是利益集團間的分贓，只有特權階級的利益，沒有人民的根本利益。官員選拔流於選秀操作和政治酬庸，到頭來人民無權、政府無能。以個人在台灣助選、參選、輔選的經歷，更深切體會這種制度的弊害。反觀中共採行一黨領導、多黨協商，不容資本控制政治，更不可能任由受雇於人的「網軍」操弄政治，而是全心全意照顧人民的生存發展。

習近平在建黨百年大會上的講話，昭示「建成小康社會」的「第一個一百年」奮鬥目標已經實現；已經對峙72年的海峽兩岸，當然也必須、必然統一。在這篇長達7000多字的講話中，涉及台灣問題的部分雖只有163字，卻是現場掌聲最久的一段；其中「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望」，更說明兩岸統一已排上時程。

2019年習近平提出「一國兩制台灣方案」的倡議，本是中共高度尊重台灣人民，邀請台灣各界加入商議統一後制度安排的善意。奈何台灣朝野堅決抵制，甚至加強「抗中保台」的「台獨」宣傳，協商「一國兩制」內容的機會也一去不復返。如今習近平表示「推進祖國和平統一進程」，但前提是「堅持一個中國原則和九二共識」，如果台灣朝野仍拒絕承認此一兩岸法理，統一還是會到來，但「完全和平」的統一將不再可能。

面對中共成功消滅貧窮，帶領中華民族邁向偉大復興，同為中國人的台灣同胞更應感到光榮。然而，美國因自身實力的衰落，又不肯放棄獨霸全球的霸權主義，致使「中國威脅論」甚囂塵上，加緊打「台灣牌」掣肘中國。至於島內的台獨勢力，也繼續操弄反中，愚弄人民。台灣人民應該看清，這兩股勢力為了他們的利益，都以台灣人的生存發展作為賭注，其本質就是人民的敵人。

為了我們的未來，島內有識之士必須站出來，聲討台獨勢力與美國霸權對台灣人民的危害。我們更要明白：中華民族的復興，不但是天經地義，更是台灣人民前途所繫，是我們必須堅決捍衛的使命。（作者為新黨前主席）