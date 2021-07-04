「拒絕普篩、消極購買國際疫苗」這原先兩大防疫的破洞，終於還是被Delta變種病毒正式入侵，促成了防疫指揮官陳時中與政府的態度隨之丕變。明明唯有普篩，才能不斷揪出人群中實際感染的黑數！這是全球1年多來共同的基礎防疫經驗，但在陳時中的個人偏執下，都是每回被逼急了，才小讓小開放一步。

台灣如今在全球防疫的排名落後到第44名，在GDP中高收入的國家中墊底，一切還是基於民進黨防疫水平的低落與凌亂！先是讓外行人主導防疫指揮的「私情」，後是一味想扶持國產疫苗的「私心」，但真正嚴重的是這大半年來不斷因疫情而同時惡化的「體制破壞、威權重現」，以及難以想像漸成風氣的「甩鍋文化」，竟然一躍成為當今民進黨執政的政治主流！

對於政治責任處心積慮「推卸、轉移」，這是古今中外皆然。政治是巨大的每日劇場，社會大眾並沒有能力細細探究所有劇情。但民進黨因為各種防疫漏洞與前後矛盾而形成的「甩鍋」，竟然可以來到一個「無視基層、無視人命」的最極端！終究引來眾多原本立場偏向綠營、傾向自由主義的支持者們「良心過不去」，也揭竿而起的痛予抨擊。

只是我們終於還是難以分辨：民進黨如此上下皆然的甩鍋，究竟是一時「狗急跳牆」，或者完全就是「政黨基因」所致？特別是在郭台銘、慈濟的民間採購疫苗上，甩鍋的手法非常直接且華麗！一邊是不斷丟出溫暖又空洞的「承諾宣示」，另一邊則是反覆利用體制程序做「拖延推卸」，不斷利用這種「雙螺旋」手法，反覆用「原廠授權證明」來暗自卡關，直到非要蔡英文親自出面才肯開綠燈。

「甩鍋政治」當然也同樣利用如今等同民進黨基本配備的「媒體正面造勢、網軍側翼攻擊」的另一種雙螺旋性！而且這種陰陽兩手亦是有溫情、有狠辣。最近是一邊多方簇擁著陳其邁、陳時中「白頭髮好辛苦」，到處散播溫情喊話；在此同時則是另一邊依然繼續無情攻擊，直稱「全台解封不成都是因為柯文哲」，塑造批柯風潮。

政治甩鍋的最高「代表作」，就是意圖甩開並抹除所有民間關於「3+11」的印象了！舉凡涉及桃園機場機組員防疫破口大開的「決策責任、會議公文」，乃至涉及決策內幕、預算項目的所有種種，民進黨以立法院的法案全部封殺，一心只希望能夠拖到社會大眾最終一旦陷入模糊或遺忘。

所有原本「甩鍋」到一個厚顏無恥、固若金湯，「不改變、不反省、不檢討」的極端與極致，不料最終還是被「民調數字」的不滿比例與死亡交叉，給徹底打破！民眾對於防疫措施逼近8成的不滿、對蘇貞昌遠超過5成的不滿、蔡英文個人的支持度跌落剩至4成多，所有歷歷清晰的「不滿」，終於讓蔡英文先行幡然悔悟，重新調整並主抓防疫的戰略與節奏。

由於變種病毒攻入「總統的故鄉」，南部民進黨執政縣市首長堪稱「皮繃很緊」，陳時中也瞬間大舉投入中央資源，抗拒普篩也瞬間放棄。如今看來，顯然只有「不可控的病毒、不可控的民意」才是唯二能逼迫民進黨面對現實的力量！

民進黨的甩鍋政治，來自這個政黨長久習慣在體制間擅於「利用矛盾、鑽營縫隙」的生存文化，這也形成了民進黨「吃硬不吃軟、不見棺材不掉淚」的集體性格，一種類似「蟑螂」的性格。也因此，對付民進黨完全不能客氣！

對付「甩鍋」唯有不斷「打臉」，打到他們滿頭包、滿頭豬臉也不鬆手，台灣被扭曲破壞的政治環境與未來命運，或許才有修正好轉的一天。