受到疫情影響，中選會宣布原訂8月28日投票的核四重啟、珍愛藻礁、公投綁大選和反萊豬4項公投，延至12月18日舉行；特別的是，同時還宣告立委陳柏惟罷免案成立，將於8月28日投票。面對各界的質疑，雖然中選會解釋罷免案要先依法擇定日期，再於16日討論是否改定日期投票，但已再創中選會的形象。

因為同是憲法賦予人民的民主參政權，同是疫情嚴峻下避免群聚考量，未來卻有可能產生兩個互相矛盾的決議。所以國民黨主席江啟臣呼籲「不要有雙重標準」，資深媒體人趙少康更批評「疫情硬辦選務，太不道德」；似已凸顯公投案與罷免案必須統一的主張。

中選會羅列公投延期的5大理由，包含選務人員防疫困難、地方政府防疫無暇兼顧選務、公投人流群聚不利防疫等，其實也全都適用對罷免案的投票。既然公投需要延後，罷免案若如期舉行，縱使引其法律說明，恐怕也難杜悠悠之口！

檢視中選會「逕行宣布」公投延期的適法性，尚有極大問題；因為《公投法》第23條明訂「公民投票日定於8月第4個星期六」，本身毫無彈性可言。中選會稱延期決議是依照《公投法》第24條「準用《選罷法》第66條規定」，但第24條準用部分只限投票名冊之編造、公告、更正及投票認定，從頭到尾沒有提及法定公投日期可以準用，顯然不是錯引法條就是張冠李戴！

縱然要以《選罷法》第66條處理，也應該是「立委陳柏惟罷免案之投票日」，怎麼會延伸至4項公投案？縱使再怎麼牽強，要引「發生或可預見將發生天災或其他不可抗力情事」，欲將投票日延期，但依《選罷法》規定也應由地方選舉委員會報請中央核准，法條亦未賦予中央選舉委員會逕自決議之權。

進一步而言，《公投法》、《選罷法》及《傳染病防治法》均屬同一位階，沒有明文準用，行政主管機關斷不可便宜行事，侵害民主法治。當然，疫情直至8月尚有警戒的必要，相信全國人民與各政黨也會基於避免群聚與防疫優先做考量，但要解決投票日延期的爭議，應有幾點思維之處。

首先，應盡速修法彌補漏洞，連結「準用」發生天災或其他不可抗力情事之延期機制，惟必須符合《憲法》第23條「避免緊急危難」比例原則之限制外，更應檢視與《憲法》第43條「國家遇有天然災害、癘疫」時總統發布緊急命令權之區別；否則總統直接發布緊急命令更符合憲法規範，而非只是調整各法衝突。

其次，必須考量「癘疫或不可抗力」因素下，可能的改變、防範或再延期之配套措施，取法先進民主國家的選罷制度，藉此時機一併修補《選罷法》、《公投法》的不在籍投票、通訊投票、網路投票等技術性的立法，讓人民在疫情嚴峻期間仍能表達意見，國家機關也能立即尊重人民最新的聲音，方不致「因疫集權」，損及人民的生命與財產。

尤其4項公投提案領銜人已依《公投法》第25條「得以不在籍投票方式為之」規定，要求中選會規畫實施不在籍投票，中選會則只回應「具體法源尚未完成立法，無法實施」。其實，不在籍投票可含通訊投票、提前投票、移轉投票、代理投票、電子投票等不同方式，已經研議多年，國外也已行之有年。既然紓困經費8000億都能在立法院快速通過，公投不在籍投票豈有延遲的道理？

當然，公投案與罷免案是否延期，選委會與選務依法中立、公正最為重要！既以「癘疫或不可抗力」為由，為了避免相互矛盾，4大公投案與罷免案都應一致才顯公平，切莫讓外界認為須等「上級指導」或是因人而異，否則「獨立機關」的中選會豈不淪為民進黨的附隨組織了！（作者為國立雲林科技大學科技法律硏究所教授、前行政院公民投票審議委員）