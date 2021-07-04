無黨籍泛綠立委林昶佐日前在環南市場遭支持者猛嗆，後續餘波盪漾。不過，和過去綠營政客出事後，綠營總是急著跳出來協同作戰不同的是，這次僅有少數側翼出面相挺，但又立刻遭到打臉，護盤效果有限；反倒是罷免林昶佐的力量已快速集結。

林昶佐被多位攤商當眾「洗面」後，名嘴溫朗東刻意放出假消息，說環南市場自治會會長林勝東的麥克風是台北市長柯文哲遞給他的，甚至稱柯此舉是「鬆開狗鍊」。然而，從新聞畫面可以清楚看到，是林勝東去搶柯的麥克風，急著要發言。所以溫朗東的說法完全不實。至於提到狗，民眾最近印象比較深刻的應是蔡總統公開悼念美國總統拜登過世的狗「冠軍」這件事情吧！

另一位替林昶佐叫屈的東門豬肉攤商張采婕，除了出示的公文反而證明林昶佐為環南市場爭取疫苗一事根本就是馬後炮之外，她也被抓包是林昔日的團隊成員。為自己的老闆洗白，可信度如何，外界自有公論。

林昶佐引發排山倒海的負評，但綠營政治圈聲援者寡，除了因為林平日的確疏於關心萬華，而罵他的人是綠營的長期支持者，以至於想幫的人都不知該從何幫起之外，這也顯示林昶佐在綠色政治圈的人緣恐怕不怎麼樣，所以大多數有頭有臉的綠色政治人物寧可隔岸觀火，也不願捲入其中。

像范雲、林昶佐這類背棄原有政黨、倒向大綠的政客，即使在民進黨內也未必能夠得到認同，一來，他們過於投機，讓人不恥；二來他們占去了本該屬於民進黨立委的名額與位子，難免顧人怨。范、林仗著蔡英文的青睞出線，這種「一人得道、雞犬升天」的發跡模式，使他們充其量只能是英派的打手，會有多少政治理想甚至政治實力，眾人心知肚明。

范雲的機組員「3+11」隔離政策之所以能夠得到掩護，不是因為她有多重要，而是因為這件事關係到疫情指揮中心乃至於蔡政府所構築的防疫碉堡，絕對不能被攻破。至於林昶佐愛作秀惹出麻煩，則不但是他自作孽，還壞了民進黨的打柯計畫，這樣的白目天兵，綠營生氣都來不及了，怎麼會想去搶救？

不過，話說回來，從這次林昶佐的滑鐵盧事件也可以看出，民進黨所倚重的1450網軍已有力不從心的窘態，網軍雖人多勢眾且有很強的戰力，但他們在林昶佐的臉書和PPT上終究難敵宛如聚沙成塔的鄉民正義，竟逼得林昶佐關閉臉書留言。這位靠網路建立起政治事業的政客，竟如此脆弱，才被攻擊了這麼一下就選擇逃避，叫廣大的網軍追隨者情何以堪？

「鄉民的反撲」更頻頻在蔡英文的臉書上出現。長期以來，小英在社群媒體上總是萬民擁戴，近日蔡英文的臉書上卻出現了反蔡的言論，幾乎蔡英文的每一則臉書發文底下都是海量的網民留言「要疫苗，要疫苗！」顯示民怨沸騰，1450網軍也擋不住。

罷免林昶佐，再加把勁吧，一定要讓政客看清楚人民覺醒的力量！（作者為資深媒體人）