從澎湖回來的那天，我特別特別捨不得！捨不得十一月澎湖的大風，捨不得不平靜的海，捨不得那幾天幾乎無時無刻不黏在一起的新朋友。

同時又特別特別想家，想家裡的叮咚，想被窩，全部綜合起來的結果就是，我在捷運上莫名其妙就哭了，完全不受控制。

哭得很誇張，滿手鼻涕、滿衣袖眼淚，非常非常狼狽。

當時，我對面是一個穿衛衣的男生，背著黑色的斜跨包，我早就注意到了，他非常不對勁，他故意把拿在手上的手機放進包包，繼而手故意在裡面翻來翻去，掩飾他的意圖，把手機放在包裡，是為了只露出攝像頭，他一定是在找機會，把我拍下來，好發到八卦討論版上，這種事可多得很！

他的配文絕對是：「幹超扯誒！我在捷運上遇到一個奇葩女生，一坐下就開始哭！她一個人，拖著箱子，腳邊放著行李袋！手上還牢牢抱著一束花！」

下面會有很多鄉民胡亂揣測：

「行李，離家出走吧！」

「叛逆失足少女？」

「短髮正妹喔！沒有搭訕？」

「水喔！有沒有正臉？」

「哈，我看是親人走了吧，不然買花幹嘛！」「剛被炒魷魚，收到同事送的花啦！」

……

想到那些嘻嘻哈哈的垃圾話與輕蔑的嘴臉，我越想越氣，越想越氣，糟糕的是，一生氣就更忍不住，哭得更慘了，肩膀一抖一抖的。

煩死了！這衣服怎麼不吸水啊！我只好用手接住鼻涕，一邊透過劉海瞪他，以防他什麼時候按下快門。

我越看他，就越不順眼，瞧這衣服，什麼品味啊！洗衣機洗到發白，顏色醜死了！沒錢買新的？

瞧鞋子邊緣蹭上的灰，不修邊幅，估計是個媽寶吧，呵，社會魯蛇。被這種人看笑話，真讓人不爽。

啊啊啊啊啊啊！他的手還是不停在包裡摸索，氣死我了氣死我了！！！！！

拍拍拍，拍你的頭啊！社會就是被你們這些無所事事又心底陰暗的人搞臭了！

氣死老娘了，我差點就要站起來跟他直接對罵，媽的我還會怕你嗎？？？

就在我快沉不住氣抬起頭的時候，捷運的門突然打開了，廣播傳來冷漠又機械的到站通報語音。人們準備下車。

他起身了！什麼？？？他正向我走過來！喂！你要幹嘛？？？

我突然就慌了，更深地埋下頭。只見那雙被我萬分嫌棄的運動鞋正不斷向我逼近，一瞬間，我咬緊牙，竟不知道該怎麼辦。

接下來發生的事完全出乎我的意料。

在距離我一個腳掌的距離，腳步停住了，他很快地從包裡掏出一包紙巾，伸手放在大約是我眼睛的高度。他全程沒有說話。

我的手不知怎麼了，在我腦袋還沒反應過來之前，就毫不猶豫地接下了這包紙巾！連謝謝都沒說！那麼理所當然地接下了！

在我接下以後，他匆匆地下車了。比風還快。我深吸了一口氣，呼。

藍色的包裝，方形的紙巾，地產廣告。

把手機先放進包裡，是為了騰出手找紙巾，也是為了遞給我時方便。

我完完全全地，想錯了方向。

我撕開包裝，一把扯出紙巾，狠狠地、用盡全力地擦自己的臉。

他就這麼理所當然地走掉了！我把對人最惡意的詛咒給了他，他卻給了我最大的體貼和溫柔。那麼安靜，不露痕跡。

我不知道他是誰，也不會知道他是誰，但那一刻，我突然有被全世界保護著的感動。

只是他走了以後，我哭得更凶了。一包紙巾不夠用啊，老兄。

（廖小花/世新大學陸生）