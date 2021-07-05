編者按：

中華民國輸到只剩台灣，是因為蔣白失和造成？

蔣、白失和，是因為戰略不同造成？

按兵不動與電報逼宮是怎麼回事？

一九六六年十二月二日，陸軍一級上將白崇禧在台北松江路自宅溘然長逝。七天後，蔣介石總統親臨致祭，面容哀肅，然而隔天，同樣是蔣介石，卻在日記裡批評白是「黨國敗壞內亂一大罪人」。

謎團遲遲未解開，而時間已來到二十一世紀。戎馬一生的白崇禧將軍，連同萬千衛國奮戰、壯烈犧牲的廣西健兒，在海峽兩岸各自的扭曲忽略、隱善揚惡之下，他們的事蹟幾乎要湮沒遺忘在時光的塵埃中。

《悲歡離合四十年：白崇禧與蔣介石》要解開這個遺憾和謎團，同時要以政略戰略的高度，回答一個關係億萬人命運的大哉問：國民黨在大陸的失敗。以史料證據和謠言抹黑直球對決！

正文開始：

刻在京津間之許多重要將領中， 惟白崇禧氏，自黃埔練兵起，至今日止，終始其事， 前年出發廣州，此日凱旋燕京。一部革命戰史， 可以其一身之蹤跡貫串之。 ──天津《大公報》，一九二八年六月十四日

故事從一張照片說起。

一九二六年七月二十七日上午八時三十分，國民革命軍總司令蔣介石率總部第二組人員抵達廣州黃沙車站，正式出師北伐。各界前來歡送，一時間場面頗盛。 出發與送行人等在車站攝影留念。影中人都是相當親近蔣總司令的僚屬親友，有國民政府主席譚延闓、中國國民黨中央執行委員會代理主席張靜江、相當受蔣氏敬重的吳稚暉、尚在稚齡的次子蔣緯國、當時還是「蔣夫人」的陳潔如、還未成為蔣氏妻舅的宋子文、蘇聯顧問鮑羅廷（Mikhail Borodin）、留守後方的北伐軍總參謀長李濟深、以及以副參謀長兼行營參謀長的白崇禧。

相片中眾人神情嚴肅，帶著幾分緊張，只有蔣氏喜形於色，笑容燦爛。不久以後，相片中的這些人，有的與蔣疏遠，有的與蔣反目成仇，「蔣夫人」陳潔如與蔣勞燕分飛，而要說起與蔣分了又合、合了又分，既賞識又痛恨，集矛盾於一身者，非相片右側第三人白崇禧莫屬。

這是白、蔣悲歡離合四十年的起點。而白氏之所以會蒙蔣拔擢，出任北伐軍實質的總參謀長，並且成為最後完成北伐的將領，則要從頭說起。

《悲歡離合四十年：北伐.抗戰(上冊)》。（時報出版提供）

一八九三年（清光緒十九年）三月十八日，白崇禧出生在廣西桂林六塘山尾村，一個回民家庭裡。白氏一族的始祖為伯篤魯丁，是元末信奉伊斯蘭教的中亞裔色目人，因明太祖不許百姓用外國姓，伯篤魯丁遂改伯為白。十五代後傳至白榕華，於清乾隆年間中進士，歷任四川知縣、知州，致休後定居於桂林。白崇禧為第十九代孫，有兄弟三人，另有姐妹三人。白崇禧十歲時，父親白志書過世，家產為不肖夥計侵奪，寡母馬氏含辛茹苦，支撐一家生計。白氏自幼資質穎異，家中傾全力栽培，長姐做針線織鞋底，長兄做粗工供他讀書。

自從清廷在一九○五年停止科舉後，傳統讀書做官的路徑斷絕，年輕學生只能走向軍隊這條路。一九○七年，白崇禧以第六名考入蔡鍔擔任總辦的廣西陸軍小學堂，時年十四歲。白接觸到革命思想，毅然剪去髮辮，可惜之後因罹患瘧疾，休學一年，曠廢課業，只得自請退學；十六歲時，白氏再以第二名優異成績考入廣西省初級師範。

一九一一年，武昌起義爆發。白崇禧和陸軍小學同學多人熱血沸騰，加入廣西北伐學生敢死隊，準備開赴前線。白母聽到消息，擔心兒子安危，命他的兄長到桂林北門把守。事為白所知，於是改換便服，將武器裝備託給同學，自己從西門出城。這支穿著草鞋的志願軍跋涉數百里，抵達湖北漢陽時，革命軍正與長江北面的清軍對峙。「當時南北議和，和戰未定，故南軍警戒前線甚嚴。」事隔多年，白崇禧仍然能回憶起自己在初冬擔任夜間哨兵時的情景：「因天氣寒冷，風雪交加，瞬時變成雪人。但我初上前線，內心興奮無比，其熱誠足以禦外迫之寒氣。」

之後清帝下詔退位，民國成立，各省學生軍奉命解散，白崇禧被編入南京陸軍入伍生隊，受半年入伍訓。訓練期滿，送入武昌陸軍預備學校。該校學科課程類似今日的高中，軍事課程則以步兵典範令為主。白氏畢業後，升入保定軍官學校，修業兩年，課程內容分為戰術、築城、地形、兵器四大類。白在保定就讀期間，課餘經常悉心研究中外戰史，日後他的戰略戰術構想，都在此時初見雛型。

一九一六年八月，白崇禧畢業，是為保定第三期。他和二十餘位同學，自願請求分發到新疆當見習軍官，為國家戍守邊疆。正當白氏等人收拾行囊、準備出發時，俄國發生革命，道路梗阻，無法成行，於是被改分發回廣西原籍實習。這是白第一次去新疆受阻，不過也正是從這時開始，他便在廣西軍界嶄露頭角。（待續）