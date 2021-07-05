習近平在中共建黨百年大慶上煽動民族主義情緒強調完成「祖國統一」大業的同時，中國一家具有官方背景的《艦船知識》雜誌發表文章和視頻描繪了中國軍隊「武統台灣」的具體步驟。

香港南華早報、美國媒體合眾社和台灣一些媒體都報導或轉載了這一消息。《艦船知識》描述的攻台方案大致分三個階段。

在第一階段，解放軍向台灣發起彈道導彈攻擊，目標是摧毀台灣的機場、預警雷達、防空導彈基地、以及設在台灣全島各處的指揮中心等信息搜集與決策設施。解放軍可能使用東風-16短程彈道導彈，突破台灣的導彈防禦系統。

第二階段是從陸地、軍艦和潛艦上發射鷹擊-91和長劍-10巡航導彈等導彈，對台灣的軍事基地、軍火庫，雷達、通訊基礎設施和公路等要道進行密集轟炸。

第三階段是水面艦艇和陸基火箭軍共同發起猛烈炮擊，為解放軍的海軍陸戰隊和兩棲登陸部隊登陸台島清除最後的障礙。

《艦船知識》創刊於上個世紀70年代，據稱是中國大陸最具影響力的三大知識類刊物。另外兩家是《航空知識》和《兵器知識》。

《艦船知識》在微博上張貼的動畫視頻向台灣發出嚴厲警告，稱台獨只會走向死胡同。

習近平在中共建黨百年紀念大會上再次表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，「是中國共產黨矢志不渝的歷史任務」。他還向美國等西方國家發出警告說，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。

在最近的幾個月裡，台海局勢空前緊張。中共要武統台灣的聲調急速提升，對台灣的軍事壓力大幅度增加。解放軍的各種軍機闖入台灣防空識別區的行動更加頻繁。6月15日，中共軍機犯台的架次多達28架次，讓國際社會感到震驚。

但是，台海軍事觀察者指出，美國和西方其它國家已經充分注意到中共犯台的風險，正在強化多邊軍事合作，頻繁舉行多國軍演，震懾中國犯台企圖。同時，它們也在增加給台灣提供高端進攻性武器，加強台灣的防禦能力。觀察人士認為，這一切將會給中國軍隊武統台灣的行動造成巨大的代價。

（本文授權中時新聞網刊登）

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