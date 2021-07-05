2002年，筆者時任中國廣播公司總經理，因中廣是海基會原始的捐助單位，故中廣總經理為當然的董事，是年6月28日為海基會第四屆第11次董事會，辜振甫董事長因病在美國休士頓療養，由謝森中副董事長為此次董事會臨時主席。

2000年陳水扁執政後即不承認「九二共識」，到2002年4月30日，行政院長游錫堃表示「沒有九二共識，一個中國各自表述」，只有「九二精神」，他曾當面請教海峽交流基金會辜振甫，辜振甫也說「沒有」。

由於游錫堃的不實講話，筆者決定在6月28日海基會董事會，提出臨時動議，以正視聽。

對於有無「九二共識」？及辜振甫董事長有無說「沒有」，筆者在會議中發言：

「中央社定位為國家通訊社，該社的報導有其一定的公信力。本人在此特別指出游錫堃院長可能日理萬機，並未注意到辜董事長在民國90年（2001年）4月27日下午在海基會辜汪會談八周年記者會的鄭重談話。

根據民國90年4月27日中央社記者曾淳良電：

「海峽交流基金會董事長辜振甫今天下午在辜汪會談八周年紀念會鄭重指出，1992年兩岸兩會達成「一個中國，各自表述」的共識是雙方恢復對話、協商的基礎，他強調共識與協議的誠實遵守，對於雙方互信的累積與正常往來是絕對必要的。」說明了他的看法顯然與游院長的認知截然不同。

本人認為兩岸關係涉及台灣的安全及二千三百萬同胞的生命，財產與福祉。因此呼籲政府官員對兩岸關係的發言應特別謹慎。辜董事長目前在美國休士頓療養，我跟隨他老人家多年工作，深知辜董事長是一位光明磊落，高風亮節的謙謙君子，在此特別祝福他老人家，早日康復。」

在筆者發言後，兩位來自民進黨的董事，台糖董事長吳乃仁與行政院大陸委員會副主任陳明通表示異議。

吳乃仁認為這不是臨時動議，應有案由、說明、內容單，本人立即反駁，臨時動議本可發表意見，否則游錫堃院長為何對台北市長馬英九說：「有意見到臨時動議時再說」。吳乃仁立即回說，「不要扯到別人，不要扯游院長」。

筆者當即表示，若要把臨時動議變成臨時提案，就要問海基會辜振甫去年4月說的話是不是真的，算不算數。

陳明通則說，正式提案需經過附議，要表決！

此時另一位副董事長許勝發出面打圓場，建議將筆者的談話列入記錄，一場爭論風波才就此打住。最後海基會決定將筆者的講話，以程序發言，列入記録。

事隔19年，當時的情景歷歷在目，海基會董事會之後，聯合報記者羅嘉薇問筆者，在董事會中發言受阻的感想，筆者說：「難道民進黨在朝以後，不許別人發表意見了嗎？」

（作者為前中國廣播公司總經理）

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