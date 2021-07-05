開放疫苗殘劑已經一個禮拜了，到現在還沒一套統一的辦法，日昨一位民眾為了搶打疫苗不慎跌跤，差點把門牙撞斷。

不知國外媒體有沒有看到這個情形？丟不丟人哪？GDP達2.7萬美元的防疫模範生擺在世人面前的居然是這德性！台灣何以淪落到這種地步？丟人事小，老百姓為什麼要受這個罪？

殘劑施打中央沒訂出個標準，要地方斟酌情形各行其是，這下好了，當初為了疫苗的正式開打已經鬧出不少糾紛，這次殘劑的施打難道就不需要好好規畫一下？難道就不怕前次的亂象重演？這次果真也發現有偷打、搶打事件發生。詢問和不滿的電話灌爆護理人員，他們難道也要接受這種折磨？

由於各地剩餘的殘劑不一，有的醫院採用網路預約、有的診所採用現場排隊，這次就因為路線沒規劃好，時間一到民眾就像搶頭香、跑百米一樣衝刺而跌倒，有民眾看不下去怒罵：｢太過分了！為了施打疫苗我們就要像狗一樣嗎？｣

誰都不想當狗，但又是誰令台灣民眾像狗？打殘劑是不得已的不得已，如果政府疫苗準備充分何以致此？前期作業沒規劃好，連殘劑都要民眾像狗一樣去搶，老百姓到底還有沒有尊嚴？

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