暴雨不終朝，疫情總有過去的一天。現在大家應思考的是，疫情過後會留給我們一個怎樣的台灣。

到底會留給我們怎樣的台灣？我們從今天的種種現象，研判明天的種種可能，應該是一條有利的線索。今天的台灣，雖仍在疫情籠罩下，我們卻也同時看到：

一、朝野惡鬥，迄未稍止。三民自綠媒以及1450除了對不屬於同路人的縣市長砲火全開，卻也不忘對自家人極力造神。迄今為止，我們雖也看到了什麼「同島一命」的口號，卻始終未見「共赴國難」的氛圍。這是因為長期以來，在民進黨的教唆和誤導下，這個「國」，是可以「各自表述」的。

二、這場瘟疫至今死了近700的男女老少，但他們的死亡，卻引不起蔡總統的一滴眼淚；反而是拜登的一條狗，卻可以讓她連夜發文痛表哀悼。那是因為在這個島上，「同胞」也是「內外有別」的，她不像阿扁那樣，叫一些人去「跳海」，已經是「皇恩浩蕩」了。

三、這場瘟疫，讓我們看到了人民之間的疏離感、剝奪感，更看到了我們一些人的傖俗和粗鄙。網紅館長的出口成「髒」已是司空見慣，更令人駭異的是，一個民間劇團在高雄國家劇場演出的開場白竟是「我X恁祖嬤XXX」，更令人駭異的是，我們竟看不到有司的禁止或澄清，反而看到了一些人的拍手叫好。這一現象，不禁令我們懷疑，這就是這個政府長時期以來「教化」所要的結果。因為，你只要稍微用心一點，你就會發現，從「小三通，通三小」，「駛你娘，國防布」，和「府院黨的才幹過人」，那是有脈絡可尋的。因此，我們也就可以說，這種傖鄙完全是「上行下效」，「風行草偃」的結果。否則，你就很難說明，為什麼這個政府的一些頭目，總是那樣的「言語乏味，面目可憎」的原因了。

從以上三件今天的事實，我看到了台灣明天的下場。那就是：「黨同伐異」，必然取代「共赴國難」，那就是「一條狗命」勝過了「民胞物與」；而更嚴重的是，這個政府長期以來的一切言行，泯滅了台灣人民的善良和悲憫，同時更摧毀了所有人性中本應具有的「四端」。也因此，疫情過後，如果台灣人民還能容忍這個政府繼續存在，那麼，台灣終將淪為「率獸食人」的「集體農場」，那是殆無疑義的。

牛奶不好，乳酪也一定不會好。這是我在這場疫情之間及之後的一點體會。

（作者為退役少將）

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