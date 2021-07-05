在全球嚴防變種病毒擴散的當下，大家要想回復到過去的正常出行與一般生活，已經不是所謂的「防疫新生活」所能夠一語帶過，畢竟已從去年喊到現在，實在不可再以「口號」來防疫了，疫苗雖非萬能，但沒有疫苗卻是萬萬不能。

不過國產疫苗至今仍遙遙無期，向國外的採購也是緩不濟急、甚至還淪落到依靠美國與日本的捐贈，著實讓台灣成為國際上的「疫苗孤兒」；對於國際採購疫苗何時到貨的問題，也是老生常談的推給了「中國大陸打壓阻撓」的理由，還停留在用政治操作來防疫的思維。

依國際研究，要回復到過去的正常出行與一般生活，可能要打到第三劑疫苗才能夠有效地防範變種病毒威脅，但目前全台灣光第一劑的施打率都還不到兩成，要想在短時間內達到至少第一劑的全覆蓋率、以及醫護防疫與軍警消人員全面的三劑施打，幾乎是不可能的任務。

此時，難道不該討論適時地開放進口大陸產製疫苗嗎？而不是以「法規已有規定、本就在管制進口之列」的官式理由來給「軟釘子」，正所謂有法依法、無法則循例、無例則創新，能夠因應社會緊迫需求做出相應變革，才是一個有所為的政府該有的危機管理方式。

特別是在肺炎疫情的系統性危機上，具有高度的不確定性、威脅性和反覆性，政府的危機管理便體現在其「公共性」上，涉及了廣泛的官僚體系以及人民，也呈現在其往往需要追究責任以對人民負責的層面。因為其所影響的，早就不只是就業、消費、生產而已，而是整體的政治風暴、經濟危機與社會風險。

更因為無法明確知道什麼時候才能結束，要想避免「封城」的地步（儘管不少政治人物都避談而用「擴大人流管制」來稱呼），除了要早做入境全面普篩之外，或許只能依靠在短時間內盡速達成疫苗的全覆蓋率來止血，這在疫苗嚴重缺乏的當下是巨大挑戰，代表政府的危機意識不足、也缺乏危機學習能力。

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