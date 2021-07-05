大陸最著名的叫車平台「滴滴出行」上周才在美國上市，就被大陸官方以違規與安全問題為由，下令從應用商店下架，確切原因眾說紛紜，但從中還是可看出一些端倪。

官方給出的說法包括：嚴重違法違規收集用戶資料，為了保障廣大用戶信息安全，所以要進行網路安全審查，責令滴滴改正，這個打擊讓滴滴股價下跌了5%。

不談各種陰謀論的話，官方對滴滴的處罰，顯示的是各國政府對那些有壟斷力量的大型科技巨頭正逐步緊縮監管，避免其「大到無法控制」。不僅大陸如此，美國、歐盟也正針對臉書、谷歌等多家大型科技業者提出反壟斷調查，或加強監理。

從滴滴案例更可看出，加強對大型科技業者管理、監督的趨勢已成，未來那些業者的反壟斷調查風險都極高。

除了反壟斷因素之外，滴滴被處罰的原因，傳說是其把大陸用戶的資料洩露給美國。公司方一再強調，大陸用戶的數據資料全部存在大陸的伺服器，「絕對不可能」將數據洩露給美國。另一說法則是滴滴不顧中國監管層多次溝通，貿然在百年黨慶時赴美上市，讓官方震怒。

坦白說，滴滴才在美上市，北京馬上動手調查，並勒令App下架，官方「狠狠教訓」的味道十足，滴滴顯然是踩到紅線，犯的不是一般小錯。雖然被重罰的真實因素不明，但從滴滴案例已可看出，涉及中美之間關係者，企業一定要謹慎，能不碰上就不要碰，否則很可能兩面不討好，甚至雙方都得罪。