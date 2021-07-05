台灣這場新冠疫情的災難中，民進黨政府的政治算計，嚴重毀損了台灣社會的和諧，增添台灣人民的相互猜忌。僅僅採購疫苗不力一項，就把台灣「孔融讓梨」的禮讓之風，摧毀成「二桃殺三士」、「職業有分貴賤」的殘酷現實。

苦等不到疫苗針頭打上臂膀的中堅階層，更成了社會的棄兒。過去，大家不爭疫苗的時候，書本裡、課堂上、行政首長和政治人物的嘴巴裡，把20幾歲到50幾歲的階層捧為「社會中堅」，但是輪到現在要打疫苗，中堅變成中間，強與弱兩邊的疫苗輪序都搆不著。

更糟糕的是，各級民意代表特權搞慣了，舉手投足間，都耍特權而不自知，甚至在幫某些階層或族群插隊打疫苗的時候，還以為自己是在為人民爭福利。最近廣受各方爭議的打疫苗優先順序，最為明顯。

5月中旬，雙北疫情大爆發，各地民眾開始要打疫苗防身的時候，這才發現，自詡為「防疫優等生」的中央疫情指揮中心，沒有多少疫苗可以供大家接種。這時候，以前排定第一到第三順序而不願打疫苗的人，搶著打疫苗之外，指揮中心原先定的每一個優先順序列，都突然擠進來持「不同優先理由」的族群，搶著插隊打疫苗。

排第一順序的「醫療院所執業醫事人員」，擠進了私人診所的助理、清潔工、行政人員之外，就連眼鏡行的驗光師、工讀生也被排進去。第二順序的中央及地方政府防疫人員，也開始有一般行政業務的人員、工友爭著入列。連縣市議員、鄉市代表，也想以「政府人員」，搭上第二順序。

第三順序的高接觸風險第一線工作人員，也同樣開始擴大解釋。勤走基層的民代，如果擠不進第二順序，也想利用這個高風險接觸，搶入第三順序。跑新聞的記者，更不遑多讓，也拿高接觸風險，希望搶列在這個順序。

這幾天有立委舉發，衛福部食藥署編制僅646人，疫苗造冊人數卻有1356名，整整多了710人，已接種人數是1089人，接種率169%，因而質疑衛福部有運用分配疫苗的特權，圖利自家人之嫌。雖然衛福部出面講話，指編制員工與實際員工的員額本來就有不同，否認有特權打疫苗，但這樣的列冊，難免惹瓜田李下之譏。

真正最容易起爭議及招來特權之說的，就在第七類「維持國家安全正常運作的必要人員」的優先順序。這個序列最早的版本，僅包括軍人、軍事機關及國安單位之文職人員。但經過立委等各級民代的「為民喉舌」爭取，多增列了十幾個行業人員。

只要第七類以前的順序列，有任何社會族群被民代爭取列入，就會把往後匡列在第八順序的65歲以上老人、第十順序列的50歲以上至64歲的族群，一直往後擠壓到不知何時何月才能輪得到他們打疫苗。

而且，從第一優先順序列，查到表單末的第十順序列，完全看不到20幾歲到50歲的社會中堅階層。這當然令眾多社會中堅階層的人感嘆，他們平日都得經營事業，或者上班工作，頻繁出入各場所，接觸的人員既多且雜，就因為他們年齡、身體又比較健康，反而都排不上打疫苗的順序，情何以堪。

這些社會中堅層級的朋友認為，難道國家及社會，一定要逼得他們去弄一些證明，把自己的健康變壞、把自己變成攤販、志工或者工友之類的，才能打得上疫苗？看來，疫苗短缺之亂，已經讓我們社會中堅分子懷疑自己在國家及社會的價值及定位，其災害之大難以想像。（作者為資深媒體人）