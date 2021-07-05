中共百年誕辰，台灣五味雜陳。民進黨對中共口誅筆伐自在輿論意料之中，比共產黨革命資歷更老的中國國民黨的看法則耐人尋味。國民黨文傳會的新聞稿暫且不說，著名統派學者和政治活動家、國民黨主席參選人張亞中先生近日在《中國時報》刊發《天下為公的憲政是兩岸交集》一文，頗能代表一些國民黨人對中共的認識。但在我看來，張亞中先生對中共存在一些典型的誤解，故借中時版面與張先生商榷一二。

張先生認為鄧小平以降中共以「中國特色社會主義」為名，避開了刻板的馬列主義教條，推進「共產主義」在中國大陸的「本土化」，但在理念論述包裝上，似乎並沒有足夠的自信，擺脫外來的馬列主義，進而完成自我品牌的創造。這個觀點在藍營有一定的代表性，或可稱為「理論民族主義」。一位台灣朋友甚至跟我吐槽，中共哪怕主張「秦始皇主義」，他都能理解，就是不能接受堂堂中華民族，居然要服從德國人和俄國人的思想。

首先，中共當初選擇馬列主義並非崇洋媚外，而是因為馬列主義為中國革命提供了新的道路，能夠解決中華民族救亡圖存這個最大的問題。毋庸諱言，中共歷史上曾經誤入歧途，但板子要打在史達林模式等極「左」路線身上。中共相信自《共產黨宣言》發表以來，雖然170多年過去了，「但馬克思主義所闡述的一般原理整個來說仍然是完全正確的」。因此習近平才會在中共建黨百年大會上宣告「中國共產黨為什麼能，中國特色社會主義為什麼好，歸根到底是因為馬克思主義行！」由此可見，中共從來沒有想過擺脫馬列主義，「中國特色社會主義」本身就是中共自創的品牌。

其次，中共信仰馬克思主義並非食洋不化，相反近年來一直在推動馬克思主義的中國化。比如，《共產黨宣言》明確指出：「共產黨人可以把自己的理論概括為一句話：消滅私有制」。中共建政伊始確實是這麼幹的，但改革開放後逐漸對個體經濟、民營經濟和外資經濟等非公有制經濟鬆綁，直到承認非公有制經濟是社會主義市場經濟的重要組成部分。這就是馬克思主義中國化的重要成果之一。習近平在「七一」講話中還號召「繼續發展當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義」！由此可見，對中共而言，當代馬克思主義早就不是外來學說，而是根植於中國的土壤。

再次，中共堅持馬列主義正統與吸收中華文明精華並行不悖。2014年9月，習近平以中共總書記身分出席了紀念孔子誕辰2565周年國際學術研討會，明確宣示中國共產黨人固然是馬克思主義者，但不是歷史虛無主義者，也不是文化虛無主義者。「中國共產黨人始終是中國優秀傳統文化的忠實繼承者和弘揚者，從孔夫子到孫中山，我們都注意汲取其中積極的養分。」

最後，張先生給中共的「解方」是孫中山先生「天下為公」的思想，並期待兩岸共建一個有中國特色的憲政國家。且不說中共不接受「訓政」的非議，在習近平看來，中共才是孫先生革命事業最忠實的繼承者，而非國民黨。習近平在「七一」講話中還表示，中共沒有任何自己特殊的利益，從來不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層的利益。這句話實際上暗示中共已經代表了「公天下」。

總之，張先生的家國情懷令人感佩，但對中共的認知恐怕還不到位。與其呼籲中共向台灣靠攏，不如台灣先行建構一個真正自由、平等的憲政作為示範。台灣現行的「憲政」實在令大陸不敢恭維啊。

（作者為大陸大學教授）

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