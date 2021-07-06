新冠疫情爆發以來，全世界幾乎都被感染，除了人類之外，某些地區的動物園和養殖場也傳出動物染疫案例，包括靈長類的猩猩、老虎和獅子等貓科動物，甚至家中的貓狗等。美國北加州舊金山灣區的奧克蘭動物園已開始著手為園內動物打疫苗，由老虎、熊和雪貂等搶得頭香，接下來輪到豬和蝙蝠。

看到這則新聞真是令人氣結，人類遭受新冠病毒肆虐，疫苗被視為阻擋疫情的最有效利器，世界各國自去年始就拚命研發疫苗、購買疫苗，某些國家囤積的疫苗數甚至超過國民人口數3、4倍，人家都有先見之明，唯獨台灣不把疫苗當回事，只相信先馳得點的口罩。

延宕至今，疫苗施打數竟然在全世界中敬陪末座，連疫苗殘劑都搶破頭；現在看到別的國家連動物都開始注射疫苗，雖然是實驗性質，但也能觀測出人家才真正是｢超前部署｣，萬一證明動物也是新冠病毒的傳染源，疫苗也能在動物體內產生抗體，減少對人類的危害，到時候動物性疫苗也會立刻變成搶手貨。台灣現在連自己想打的疫苗都打不到，家中飼養的毛小孩和喵星族想來上一針，不知道要等到｢猴｣年、｢馬｣月？

加油吧！蔡政府。

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