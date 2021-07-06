報載：美國加州的奧克蘭動物園（Oakland Zoo）日前已經為部分動物接種了實驗性的新冠疫苗，以避免園內的動物染疫；目前園內的老虎、熊、美洲獅和雪貂已接種了第一劑新冠疫苗，園方正打算繼續為靈長類動物、果蝠和豬注射疫苗。若實驗結果理想的話，這種疫苗最終將被分發到全國幾十家動物園。這是全球最大的動物藥品和疫苗廠商碩騰（Zoetis），所捐贈的第一批動物用新冠疫苗。

鏡頭拉回到台灣，為了節約使用有限的疫苗，中央流行疫情指揮中心開放了「施打殘劑」，6月30日在台中竟然出現有2萬人搶打21劑殘劑的「慘烈情況」，其中「獎」率僅為0.1%，甚至遠低於大樂透的總中獎率3.13%。最讓人不忍卒睹的是，一位婦人在狂奔跑向注射疫苗位置時，竟然慘摔趴在地上，相信受傷不輕。想出這個「餿主意」的台中市政府，雖然立即決定停止殘劑預約，但仍應當受到批評，然而歸根結柢是因為我們疫苗的不足。

根據統計，目前我國的疫苗採購狀況是，政府透過COVAX（疫苗全球取得機制）平台476萬劑，直接和藥廠購買AZ疫苗1000萬劑、莫德納疫苗505萬劑，以及國產疫苗高端及聯亞各500萬劑，再加上美、日、立陶宛捐贈的376萬劑，總計是3357萬劑，惟迄今已經獲得的疫苗共計只有約527萬劑。相較於真正是「超前部署」的歐美主要國家，它們所準備的疫苗數量比率，都要比其人口數多出好幾倍，其中加拿大甚至達5倍之多。

台大農經系教授吳珮瑛曾表示，由科學數位出版物Our World in Data所公布的圖表顯示，至6月26日為止，約50個國家已注射新冠疫苗及已完成注射，與各國人均所得關係發現，許多人均所得比我們低的國家，如泰國、越南、伊拉克，其注射比率都比台灣高，因此她痛批「台灣以後不可以宣稱是已開發的高所得或是中高所得國家，很丟臉！」。

從前述動物園養的動物已開始接種疫苗，和我們搶打殘劑的老百姓做一比較，有人將美、日政府捐贈的疫苗稱為「乞丐疫苗」，而我們的政府正是「疫苗乞丐政府」，其實並不為過。美、日現有的疫苗一定有剩，才會捐給我們；我們的疫苗一定是缺乏，才會接受捐贈。稱之「乞丐疫苗」的主要目的，是在敦促政府要加快疫苗進口速度，不要再到處甩鍋替政府的無能找藉口，因為小老百姓已經看得很清楚；更不可以為了還是未知數的國產疫苗，去阻擋或拖延民間企業和慈善團體捐贈的疫苗。

陳時中日前總算是「從善如流」，下令自7月2日起強化入境檢疫措施，從進入集中檢疫所到解除隔離要做三次PCR篩檢。「亡羊補牢」為時不算太晚，若能加快疫苗進口和施打的速度，則勉強可算是「將功折罪」。陳時中之前在立法院接受立委質詢時，曾口出狂語稱，「世界應該想想如何可以跟得上台灣」。以及嘲諷中國大陸的「他們在打的，我們不敢用；一種他們沒用的疫苗，我們有點興趣。」現在看來這些都是「笑話」，也是「肖話」。

如今海水已在逐漸地退潮，誰沒有穿褲子的窘境都已逐一浮現，包括防疫的快篩和核酸檢測開放、疫苗的採購進口和製造速度與過程、疫苗施打比例和確診後的死亡率和其他國家所作比較，都足以說明我們不及格的防疫政策與措施。

7月1日中國共產黨一百周年黨慶，當晚某政論性節目陳姓主持人在開場白中驚呼，「今天早上天安門廣場7萬人的群聚，居然都沒有人戴口罩耶！」基於該節目從來沒說過大陸的「好話」，筆者相信那位主持人是出於「對大陸防疫成效現況的無知」。正如同當年我們批評大陸經濟是如何的落後，如今看到大陸各方面的快速發展，有人形容「我們跟在大陸後面追趕，結果現在是連車尾燈都看不見了」！我們若再不迎頭趕上，能對得起我們的子子孫孫嗎？

（作者為大學英文講師）

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