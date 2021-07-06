白崇禧等人回到廣西後，在廣西陸軍第一師當中見習。第一師師長陸裕光為兩廣巡閱使陸榮廷之子，雖號稱新軍，實際上還是江湖綠林那一套，白和同學們都有英雄無用武之地之感。所幸，或是陸榮廷感覺軍隊缺乏新式訓練，或是出於將青年軍官集中看管的意圖，於隔年成立模範營，營長為日本士校畢業的馬曉軍，下轄四個連，白崇禧被任命為第一連上尉連長，他的幾位保定同學，夏威、黃紹竑為第二、第三連連長，黃旭初為營附，日後都是桂軍的重要將領。之後隨著模範營的壯大，白的階級也逐漸升遷，由連長、營長升至統領。一九二一年，粵軍奉孫中山命令攻入廣西，陸榮廷失勢下野，馬曉軍接受粵軍派委，所部改編為百色警備司令部。

隔年粵軍撤離，廣西進入群雄並起的「自治軍」時代，陸榮廷舊部、盜匪等各路人馬都扯旗自立，名為「自治軍」。百色警備司令部遭到自治軍攻擊，白崇禧逃出後退至貴州南龍，號召夏威等部會合，準備反攻。一夜，白氏在巡哨時失足摔落山澗，跌斷左腿髂骨，他堅持躺在擔架上指揮作戰，終於擊退敵軍。但因為傷勢惡化，只好脫離部隊，到廣州治療。白到廣州住院後，經X光透視，發現髂骨折斷，因為歷時過久，已長成假骨，無法再施行手術，從此他的左腳稍短，走路微跛，好在行動不受影響。

白崇禧在廣州養傷期間，經常與黃紹竑聯絡，通報廣東政局與軍情。而在此同時，廣西的局面也出現新的變化，原先各路人馬混戰的局面，逐漸形成三分天下的格局：先是，陸榮廷接受北洋政府任命為廣西全省善後督辦，重入南寧；廣西邊防軍第二路司令沈鴻英原來是陸榮廷親信，之前先倒向廣東，與革命政府合作倒陸，後來又投靠北洋軍閥吳佩孚，在吳的支持下佔領桂林、柳州、梧州三城。第三個勢力則是拉起「廣西自治軍第二路司令」旗幟的李宗仁。

李宗仁，字德鄰，廣西臨桂縣西鄉兩江墟人，畢業於陸軍速成學校。李作戰驍勇，指揮有度，為人則氣度寬宏，頗有領袖風範。此刻他控制了鬱林、陸川、北流、博白、容縣等七個縣，這一地區的人口錢糧，恰好佔全省的三分之一。李宗仁就以此為基礎招兵買馬，並於一九二二年七月，派員與繼起指揮馬曉軍部的黃紹竑取得聯絡，雙方開始合作。

黃派白崇禧與李宗仁聯絡，勸服李起兵討陸。這是日後並稱「李、白」的桂系兩大領導人初次見面。「這是我和白崇禧初次詳談，」李宗仁日後回憶道：「他身穿整潔的西服，談吐彬彬有禮，頭腦清楚，見解卓越。」

廣州以沈鴻英背叛革命政府，準備出兵討伐。黃紹竑取得李宗仁諒解，離開鬱林，假意投靠沈鴻英，等待機會起兵倒沈。一九二三年七月，粵軍向沈鴻英進攻，黃紹竑認為時機成熟，於是組織「廣西討賊軍」，自任總指揮，以白崇禧為參謀長，攻取梧州。這時李宗仁也將所部改名為「廣西定桂軍」，「討賊」與「定桂」聯手，約有萬餘兵力，李、黃、白三人分進合擊，先打陸榮廷，襲取南寧，再回攻沈鴻英，隨後又打退侵入廣西的雲南軍隊，終於統一廣西全省。

白崇禧對黃紹竑分析廣西將來的出路，認為廣西有三種發展路線，一是依附北洋政府，二是參加湖南等省的「聯省自治」，三是投向廣州革命政府。北洋政府聲威最隆，但只憑槍桿，沒有好的組織、正確的思想，不能成功；聯省自治理想很高，但實際上只是保境安民的地盤主義，與國家統一的方向相距太遠。看來只有孫中山的革命陣營，眼下雖然力量最微，地盤無多，但是有主義，有政綱，順應時代潮流，具有正當性，才是廣西該走的道路。

黃紹竑贊成白崇禧的看法，並委白氏和孫中山接觸。白氏晉見時任大元帥的孫中山，陳述統一廣西的抱負，孫中山對這些廣西青年軍官十分嘉許，秘密委任黃紹竑為討賊軍總指揮，白崇禧為討賊軍參謀長。白氏在動身回廣西前再次晉見孫中山辭行，孫氏以為白此來準備要錢要槍，表示：「現在我們是革命政府，彈藥槍械餉糧一切都很困難，我們有的是三民主義，把三民主義帶回去。」

「我是來辭行的，不是來要彈餉。」白慨然回答。

「有三民主義一定打勝仗。」臨別時，孫誠摯地說道。

白崇禧秘密潛回梧州，和黃紹竑、李宗仁共同起兵，乘當時陸榮廷與沈鴻英在桂林相持不下、省會南寧防務空虛的機會，不戰而取南寧，陸榮廷失去大本營，只好北逃湖南。李宗仁、黃紹竑兩部於是正式合併，眾人推李為「定桂討賊軍」總指揮，黃為副總指揮，白為前敵總指揮兼參謀長。這是事前已講定的安排，李更當眾表示，如果白不做參謀長，他也不接任總指揮。（待續）