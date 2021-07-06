在舉世矚目的中共百年黨慶大會上，習近平總書記發表講話的涉台部分，言簡意賅，高屋建瓴，鏗鏘有力地表達了包括兩岸同胞在內的全體中華兒女推進祖國和平統一大業，實現中華民族偉大復興的共同願望和堅定意志。「要堅持一個中國原則和九二共識，推進祖國和平統一進程」的表述，體現了中共中央對台大政方針的連續性和穩定性。在開啟第二個百年新征程的歷史時刻，習總書記重申堅持一中原則和九二共識，並在用詞上把兩者並列表述，彰顯九二共識的價值和重要性，蕰含深遠意義。

2020年以前，大陸方面有關九二共識的表述，一般多為「體現一個中國原則的九二共識」。而在今年初對台工作會議上，全國政協主席汪洋提出「要堅持一個中國原則和九二共識，堅決遏制台獨分裂活動和外部勢力干涉，積極促進兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程」。

細讀汪洋這段話，會發現「九二共識」前面的結構助詞「的」字換成了具並列意義的連詞「和」字，一字之差，意義有何不同？差別在於，作為結構助詞「的」字前面的詞彙具有領屬性，後面的詞彙具有從屬性；而「和」字是連詞，「和」字前後的詞彙沒有領屬性和從屬性，具平行並列之意。汪洋強調「要堅持一個中國原則和九二共識」的論述，意加重「九二共識」的分量，提高到與「一中原則」並列的位置。

眾所皆知，九二共識是1992年大陸海協會與台灣海基會經雙方授權，在香港會談後經雙方函電確認達成的「謀求國家統一」、「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，但對於一個中國的政治含義，海基會表示「認知各有不同」；海協會則表示「在事務性商談中不涉及」。所以說九二共識是雙方在求同存異的公約數上確立的兩岸協商的政治基礎，成為兩岸關係和平發展的定海神針。

九二共識有此「特異功能」，因為它具備三大要素：一是雙方均堅持一中的原則性，二是共同謀求國家統一的指向性，三是擱置爭議求同存異的創造性模糊，三者互為依托，形成一個整體，體現了雙方求同存異以和為貴的中華智慧。正是有了九二共識，才有了2008年至2016年兩岸大交流、大合作、大融合、大發展的黃金八年。

然而2016年以來，隨著美國推行「印太戰略」，加緊拉攏西方敵對勢力打壓遏制中國，第二次執政的民進黨當局，拒不承認九二共識，甚至不斷污名化九二共識，頑固推行倚美謀獨拒統路線，在島內大肆煽動反中情緒，大搞文化台獨和漸進式法理台獨，製造仇中抗陸的綠色恐怖，使台海和平穩定面臨前所未有的風險和挑戰。

民進黨基於其台獨分離主義立場，不可能承認兩岸同屬一中、共謀國家統一的九二共識，反而將兩岸官方交往停擺的責任甩鍋給大陸，誣稱大陸預設政治前提，阻絕兩岸重啟對話。大陸方面若按照民進黨的邏輯，在沒有九二共識這個政治基礎的前提下，與一個自封為「主權國家」的台獨政權打交道，不就陷入「兩國論」的圈套了嗎？

十幾年來兩岸關係的跌宕起伏表明，堅持九二共識，兩岸關係便能和平相處，交流合作，融洽發展；沒有九二共識，兩岸關係就會螺旋下降，敵視對抗，險象迭生。創造了九二共識這個名詞的中國國民黨，曾經在2006、2008、2012、2018四次選戰中大獲全勝。但歷經2014、2016、2020三次敗選之後，國民黨一些人沒有正確檢討反省失敗原因，反將解藥當毒藥，對九二共識進行異化處理，於去年九月黨代會端出一個抹掉創造性模糊、突顯兩岸政治歧見的所謂「共識」，此舉無異於棄守兩岸，自廢武功。

當前，台灣執政的民進黨棄用九二共識，在野的國民黨異化九二共識，兩岸關係真的如民進黨當局所說的「九二共識已翻過了歷史一頁」了嗎？否！在中國共產黨領導大陸人民完美實現第一個百年奮鬥目標、邁進下一個百年新征程的歷史時刻，習近平總書記重申要堅持一中原則和九二共識，彰顯九二共識在兩岸關係和平發展過程中的價值和重要性，就是希望台灣地區認同九二共識的政黨、團體和廣大同胞，尊重歷史，以史為鑒，回到原汁原味的九二共識核心要義上，回到九二共識這個共同政治基礎上，與大陸同胞攜手同心，和衷共濟，團結向前，粉碎任何台獨圖謀，共創祖國和平統一，實現中華民族偉大復興的千秋大業！(作者為北京清華大學兩岸法政問題研究中心特約研究員)

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