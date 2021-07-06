很長一段時間我對於大陸朋友說的「台灣去中國化現象嚴峻」非常不以為然。直到今年，我還在跟一個對台組織的大陸友人閒聊，「你們為什麼要把台灣人『中國人認同低』作為一個重要指標？去中國化又怎樣？我不就是去中國化課綱下長大的？」

「我認識的成長於國民黨大中國教育下的台灣中生代，台獨多了去了，也不認為自己是中國人。整體環境影響、他們生活中的切身感受、個人經歷影響才大。教育很重要？現在誰聽學校老師上課？」

那位朋友仍跟我強調這很重要，那時亦不以為然。（這位大陸中年人，太古板了！）

我曾經寫過，台灣00後，這些「抖音一代」，平日刷抖音、看著「中國明星」，與大陸朋友的生活娛樂無縫接軌，然而他們又常去糾正別人「對岸是中國，不要叫大陸」。

那天聽台灣網路廣播，主持人採訪嘉賓，說到「我知道在大陸的情況是」，隨即很快地自我更正，「抱歉，是在中國」。

這些現象我之前並不當回事，在我看來僅是小情緒。

比如，日前看到有人投書媒體，表示自己發現在歐洲，某知名年輕台灣作者的書竟然被放在中國文學中，「台灣作者的書裡面有很多是台文，而非中文」。

什麼是台文？那位台灣作者的書我正好有，而且帶至北京，所謂「台文」，是「無災」、「叫蝦米」等等。

這不是閩南語嗎？不是用中文書寫嗎？我哭笑不得問台北同事，資優生同事解釋，陳水扁時代，提「台文、中文、華文」之劃分。一查，台文研究，是指從清代到殖民時期等近代，著重台灣本土風土人情之描寫。

這沒問題，也很好，台灣人都該關注這塊土地。然而這與中文或「中國文學」為什麼成為一種對立關係？

如今在台灣，只要有人在社交網站說「閩南語」，立刻有人跳出來指正，台灣話，並非閩南語，有些用字遣詞不同。

我又不懂了，台灣話中有用語受到日本殖民影響，有在台灣產生些用字演變，但根不就是閩南語嗎？怎麼又成對立關係了？

以上種種，我過去僅諷刺兩句，沒什麼去深思，我也並不認為這是多大的問題。台灣人嘛，誰沒有個矛盾的情緒，誰還不是個寶寶。

直到最近，我才猛地發現，近年極度的「去中化」，已經構建了一個我從來不認識的台灣。

兩代「去中國化」之差

自從日本殖民時期過後，國民政府來台，台灣產生了些矛盾現象。這很多時候並非台灣人所願，而是時代背景推著走。

最近在看出生在日本殖民時期的台灣學者戴國煇的《戴國煇講台灣》（剛剛出版，推薦一讀），書裡寫了一段經歷。1960年代他的朋友非常憤怒地告訴他：

「台獨派一夥簡直無理取鬧！用客家話講話時，他們會抱怨不要講人家聽不懂的話！但是當用北京話向福佬人的朋友講話時，他們會說為什麼要用『豬』（台灣本省人侮辱外省人之語）的語言北京話，用台灣話說吧！」

「台灣話、台灣話，那我們客家話算不算台灣話？還有高山族（台灣原住民）的語言又算什麼？他們才是土生土長的台灣人！」

數十年前國民黨一黨獨大的時期了，那時候有「正港台灣人就要說台灣話」之聲。我奶奶過去也老說台灣人要會說台灣話（閩南語），過去國民黨因為推行普通話教育有規定在校園內不准講台灣話（我媽現在講起來還氣憤不已），但說是台灣話，自然大家知道是閩南語。

直至我這代，雖然已經開始「去中國化」，不說做個堂堂正正中國人，減少「中國歷史」的內容，但我從小到大，不記得人們強烈反對那種」根」的概念。

比如，媽祖是林默娘，我小時候看書就知道這是福建過來的，對我們台灣漁民至關重要。

我們確實沒有什麼「中國人認同」，理由很簡單，講起中國人或中國，那不是北京、上海嗎？我是正港台灣人啊！我出國也想讓大家知道我是台灣的！

剛到北京讀書時碰過台灣同學很困惑地跟我說，「我以為大陸人不喜歡被叫大陸，而是中國，原來並不如此啊」！若不是我早早接觸豆瓣，我也搞不清楚，怎麼叫個中國人對岸朋友都要跟我辯論？

於我自身而言，在上大學後慢慢瞭解大陸朋友口中「同胞／中國人」之意，才逐漸明白。當然，依據憲法，我們是正統中國，對岸是大陸地區，其中根源無人不知，在此不用多說。

我這代的「中國情結」，更多的是針對「政治（體制之不同）」，在文化上，根源中國，甚至也會有人寫「按我們中國人的文化」。

我成長的年代很隨意，有人用中國、有人用中國大陸稱呼對岸；有人說「台灣人說台灣話」、有人說「台灣人就是說閩南話」，都好，無人在意，就是個人習慣不同。

然而我的下一代之去中國化，已然演變成一種「你說不出所以然，但必須斬斷一切中國相關」之情緒導向。

在跟姐姐講如今的「去中國化」之時，她告訴我身邊的兩個案例。其一是她的一位朋友跟她說，學歷史，應當只學宋元明清、到近代台灣（日本殖民），民國之後各種軍閥、國共內戰為何要學？那跟台灣無關，是中國的。

我姐姐驚訝，宋元明清難道不是中國的嗎？學歷史怎麼能這麼碎片化？對方一愣，噢，也是。

其二是她的一位同事表示苦惱，要不要跟孩子說媽祖是「從中國過來」的呢？學校講媽祖，就是神明，沒了，林默娘的故事，現在大家又不說。

看到這裡的朋友們，可能會說「你花這麼長篇幅講這些，有什麼重要？我們知道台灣去中國化啊」。台灣朋友可能也會聳肩，對啊，那又怎樣？有什麼關係？

再次強調，我並非是一個接受大中國教育的人，也不熱愛歷史，應付考試而已。但我到現在才猛然明白，極度去中國化的後果。

這是我在大陸這麼多年後，第一次把「去中國化」當成一個重要問題來談。

中國人成為「送命題」，中共成為「相對論」

我這代之後，改了數次課綱，如今台灣初中課綱簡短中國史，講求「略古詳今」甚至算進東亞史之一部分，我沒讀過，不發表意見。

但是我發現如今去中國化的問題，最嚴重的不是課本刪減了多少中國史，大家認不認識趙雲，而是為政治利益，把中國進一步塑造為一個「邪惡的政治符號」。

進一步，當面對這「邪惡的政治符號」，完全失去理性討論空間，因為教育環境、媒體環境、政府態度和社會，「展現出的感覺」都是這樣的。

現在的去中國化，使非常多年輕一代很難面對生活中的任何「中國」。不講事實，就是非常直接的情緒反應「我不喜歡」、「請不要把台灣與中國連結」。

由於不知道怎麼面對「生活中的中國」，年輕人會質問，為什麼台灣要用「中國人象徵」之孫中山為國父？台灣人沒有代表嗎？蔣經國哪裡好？蔣家、國民黨威權、中國來的、「迫害台灣人」。

由於不知道怎麼面對「生活中的中國」，年輕人會去糾正說「大陸」的人，對岸就是中國。若說憲法規定，對岸是大陸地區？抱歉，對方會回答，中華民國憲法是國民黨的，不代表台灣人。

由於不知道怎麼面對「生活中的中國」，部分年輕一代只要碰上一點中國意涵，就會純粹以政治和個人情緒為判斷。近期網上流行的說法「若你的認同是中國人，你為什麼不去中國生活」是最好一例。

這情況還會再進一步。當中國人在台灣成為違背政治正確的「送命題」，「中共同路人」就隨後成為一個「相對論」。

比如我一個「台派」的可愛小同事，在我跟她聊這個題目時無奈地說，在她的同溫層，她或許也快變成「中共同路人」。

這個小可愛，平日叫中國大陸「中國」，可說「符合規範」，怎麼還是同路人了？

很簡單，她在社交媒體上關注柯文哲，同時周圍一些「更台派」的友人認為她「對中國太過寬容」。

更無奈的是，台灣人及台灣社會不是一個沒有同情心或沒有愛心的。相反地台灣人非常講公平正義和尊重不同，這點我從小到大深有體會。

許多事情是在無意之間，一步一步走到一個自己沒想過的局面，最後會走到一個你好像知道不對、但又不知道該不該反對的尷尬情況。

一，去中國化、淡化一切與「中國」的關係，年輕一代失去理智探究的耐性，中國逐步形成一種全然的政治符號。

二，此符號形成對政黨最有利的工具。

三，最後，形成一個完全以政治正確為導向的輿論環境。沒有標準的「道德標準」成為面對中國的唯一方式。

一位統派的台灣同事最近跟我聊起大陸網路輿論對台灣的看法，感歎如今多以「井蛙」為代稱。

「但不會有人一出生就是井蛙，這現象為何形成，應當讓人瞭解，」同事說。

瞭解台灣社會現象的形成，是兩岸交流的一部分。

同樣，近年因為台灣去中國化，許多人會直接噴台灣人數典忘祖，但人同此心，沒人一生下來就是無心無情的。

最近看到一位過去赴台的陸生陸軼雋寫過去在輔大的事情，他說碰到輔大傳播學系的老師習賢德先生，習老師對陸生照顧很多，也帶陸生去看張學良故居等，讓他們認識台灣人眼中的近代史。

他離開台灣前，習老師跟他說「回大陸後，要做兩岸關係緩衝劑，多給台灣說話。」作為一個關注兩岸的台灣人，看到這段是很感動的，這才是台灣人該有的品格。

台灣年輕人如今真的這麼極端嗎？同事中多有所謂「台派」，都善良可愛、與統派同事溝通良好，然而現今台灣的輿論又極端到一個程度。我情願相信，不少人也感受到「社會正在被低劣的政治威脅」，只是不想明言。（郭雪筠/台北女孩）

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