疫情幾經高峰三度延長警戒，近日雖然趨緩，卻仍難讓民眾放心，自始至終的兩大重點，全面普篩及抗體覆蓋未能實現之前，人們心裡的警戒紅燈是不可能突然轉綠的。

民進黨把政治凌駕在國人生命之上，百般阻撓各界引進疫苗善舉，上至總統、下至立委、議員全面護航高端及聯亞國產疫苗，更有前副總統陳建仁引領的「免疫橋接」，不道德又不誠實的政策殺人，已間接導致689人喪生，死亡率達4.57%。

CDC把「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」定位在第二順位優先施打對象，日前大聲疾呼要把手臂留著打國產疫苗的衛福部，「口嫌體正直」的超過半數早早完成國際疫苗施打，連立委余天也不遑多讓在列其中。

民代與官員，唯有言行一致、以身作則，才能發揮上行下效的領頭羊力量。立委林昶佐在環南市場已經做了一個錯誤的示範，把人民當傻子，落得被當眾洗臉窘境。

後續針對準備全面普打國產疫苗任務，在開打前，是否有民進黨高層願意首戴茅蒲、身衣襏襫來接受台灣人民的檢驗呢？结果可能不堪入目！

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