立院昨三讀通過紓困4.0預算案，國民黨前主席朱立倫今天在臉書批評蔡政府，「同黨一命、同擋一命」。（摘自朱立倫臉書）

新冠肺炎疫情在台灣爆發以來，死亡人數已將近700人，在民眾自律管理下，疫情也逐漸獲得控制，慶幸的是不管是各國捐贈或是台灣自行採購的疫苗都已逐步運抵台灣，雖說遠遠不足，也稍解一線人員的燃眉之急。

政府在疫苗政策上一直為民眾所詬病，指揮中心一直以來先是不斷放話疫苗足夠，時間充裕，後又一直以中共打壓台灣疫苗採購的說帖來欺騙台灣民眾，根據最新消息，永齡基金會及台積電已經初步與上海復星達成BNT疫苗的協議，繞了大半年還是一樣的路徑，為何政府早先不做？

另一方面，原先可以「慢慢來」的國產疫苗，偏偏遇上疫情肆虐，也罕見地讓民進黨政府上至總統及指揮中心，下至立院都一心護航。在指揮中心的部分先是二期尚未解盲、三期沒做就先下單採購，並擬用緊急授權的方式力拚8月施打。而民進黨62位立委諸公更是在立法院封殺在野黨提出足量採購國外疫苗的提案，擺明護航國產疫苗！

諷刺的是，這些號稱「愛台灣」的政客，先有蔡丁貴逃至美國施打BNT，後又有立委余天以「符合資格」的身分預約打莫德納，甚至還沾沾自喜表示沒用特權、依法排隊施打！這些支持國產疫苗的政客，一一轉打外國疫苗，回過頭來看封殺國外疫苗採購的提案豈非自打嘴巴？又有誰要施打政客自己不打的國產疫苗？

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