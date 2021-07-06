1989年鄭南榕燃燒自己的那把火，震撼全台，也為台灣當時那禁錮的年代，衝出了言論自由的空間，今日台灣民眾可以自由表達個人對於政府的想法，要緬懷與感謝鄭南榕與許多民主前輩的犧牲。

鄭南榕先生堅信人民言論自由是受《中華民國憲法》保障，社會應該要有多元的聲音，但今日蔡政府卻利用國家機器，關閉不同聲音的新聞台，就是在利用政府權力在打壓異己！

台北市長柯文哲曾不斷表示關新聞台是大事，政府應該、也要公開透明且符合公平正義，不可雙重標準。但蔡政府針對中天新聞台的凌遲，早已不顧當初民進黨堅持的言論自由！

對民進黨而言，政敵就要消滅，面對2024最大的對手柯文哲，綠營先是用防疫不力狂攻，近日就連柯Ｐ錄影力挺已移至網路頻道的中天新聞台應秉持新聞專業監督政府，也慘遭綠營網軍與周邊側翼群起圍攻。

蔡政府捍衛的，已是綠營統治下的新聞自由，也是「順我者昌，逆我者亡」的獨裁者思維，這種借由行政手段鉗制言論的方式，不正是過去威權時代的復辟？

歷史專欄作家公孫策就直言，民進黨要以何面目去見鄭南榕？或許，現在的民進黨已經沒有人記得鄭南榕？或許，當民進黨手中握有了權力，腦中就自動充滿「朕難容」！當「鄭南榕」變成了「朕難容」之時，是遺憾，也是最無奈的感嘆！！

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