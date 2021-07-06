國安會前秘書長邱義仁應陳水扁之邀，在廣播節目中談到台獨問題時表示，台獨不是台灣人民自己可以決定，…要考慮國際形勢、中國可能的作為。邱認為，「宣布台獨，現在不適當」，並坦言「美國根本就不贊成」。

民進黨的菁英，多在國內外大學受過高等教育，聰明才智不在他黨政客與一般庶民百姓之下，怎會不知美國不贊成、台獨不可行的道理？那麼，為什麼民進黨完全執政後，蔡政府大力鼓吹反中仇中，積極割斷兩岸臍帶，越發地往台獨的道路前行？

民進黨明白，大陸發展越好，台獨越艱難。因此，新的台獨策略，必須重彈國民黨反攻復國的老調，以反中仇中為煙幕，遂行竭澤而漁，掏空、掏乾台灣的新台獨策略，彎道超車，以達台獨的終極目標。

台灣獨不獨，怎麼獨，絲毫不重要。關鍵是台灣必須亂到讓北京頭痛，窮困到北京視為燙手山芋；兩岸情勢愈亂，台獨主張者越有機會「藉亂謀獨」。一個搶打疫苗的政黨，誰能相信它有獨立建國的宏大志向？蔡政府鼓吹反中仇中，推動諸多不合理的政策，掏空國庫、小恩小惠酬庸支持者，終極目的，就是要讓台灣越亂越好。

台灣大亂，縱使台獨仍然不可行，民進黨精英撈飽飽，一走了之，留下一個支離破碎的台灣，頭痛的，不是北京，就是接掌政權的他黨，台獨工作者又有甚麼損失？邱義仁說「宣布台獨，現在不可行」，殊不知，台獨是現在進行式，且已實施5年之久了！

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