台灣的老百姓是全世界最能自律的，大家記著戴口罩，除了拜神消災，都盡量在家不出門，看電腦電視，讀報紙書籍。

此次疫情過後，大家也許會發現年輕人的國文程度提高了。舉例來說，最近有人寫了《西江月》怨女皇，值得推薦研讀。又有年輕人問「爾俸爾祿，民脂民膏」的「爾」字是什麼意思，那就是「你」的意思。你做官的拿高薪，拿的都是老百姓的血汗錢啊！炒股謀利那就太不應該了！

這「爾」字和領導人「出爾反爾」好有一比。意思是「你說了的話不算話」，今天這麼說，明天又說相反的話；昨天反對萊豬進口，今天要大家吃萊豬；前些日子說不會停電，不久就停電。而非核家園一直是她鼓吹的項目，言猶在耳，忽然反其道而行之。新世紀的年輕人還有新的詞彙來叫「出爾反爾」——髮夾彎。

蔡英文在2015年12月27日曾說：「一個執政黨，對於人民的痛苦，無動於衷到這種程度，真是台灣的悲哀。」這句話應該說給食言而肥的人聽。以子之矛攻子之盾，最為恰當；民無信不立，這個政府早已是歪歪倒倒的了。

如果有人提醒做官的：「下民易虐，上天難欺」 ，這是巧妙地表達了人民的心聲，給貪官汙吏們一個當頭棒喝。極度的焦慮會讓人做出事後悔的舉動，例如病人刺傷護士。這幾個字還真能抒解老百姓的憤怒和焦慮，有安定人心的積極效果。

這「下民易虐，上天難欺」 八字講的是君主專制時代的為官之道。然而在民主政治裡，官員是人民的公僕，人民應該在上，絕非下民。即使在君主專制的時代，孟子也強調「民為貴，社稷次之，君為輕。」如果領導人以黑幫老大自許，那就更荒謬了。

蔡英文是否相信民主制度？在她，民主只是忽悠洋人的招牌，事實上是掛羊頭，賣狗肉。

《民主週刊》曾以穿著黃袍的蔡英文為封面，看來儼然是個女皇帝。美國以「民主對付專制」來作為對抗中國的核心意識型態，台灣應該是民主自由的燈塔，沒有了民主，也就沒有了這種核心價值。蔡英文之所作所為，事實上是動搖國本的。

蔡英文做了兩任，沒有什麼勤政愛民的表現，卻有不及格的防疫領導。郭台銘之憤怒，良有以也；賈永婕之流淚，豈徒然哉！如今，主其事者拿不出決定「3+11 」防疫隔離的會議紀錄，而此一政策牽涉眾多人命，應該立刻將負責人移送法辦，這才是一個「民為貴」的法治國家應該做到的。（作者為美國亞利桑那大學榮休教授，《從詩經到費加洛婚禮：東西歷史文化漫談》作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※