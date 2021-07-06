今年六月下旬美國總統拜登的愛犬死了，拜登出於愛護自己家人的本意，在社群媒體推特上追憶自己的愛犬；原本這是一件再平常不過的事情，因為世界上很多愛狗者，都把狗兒當成是家人，狗兒離開外，也常見他們用各種方式去回憶自己與狗兒互動的種種過往，令人感動。

不過，這件事在台灣引發一系列意外的效應，首先是蔡英文總統看到拜登悼念愛犬的推文，立即回覆推文，表達同樣身為愛狗人士，可能同理心了解拜登的難過。這樣的回文，若是在平日，可能只是一則小小的花邊新聞，但是蔡總統與他的小編忘記目前的國家情況。我們自五月中旬以來，由於邊境防疫政策失敗且執行不徹底，導致疫情不斷擴大，全國進行「強化三級警戒」，大家都「自主關在家裡」不敢亂跑；同時，我們的疫苗採購政策失當與醫療設備準備不足，六月下旬已經有超過600位民眾染疫往生，蔡總統與執政團隊則是連一絲絲的歉意都沒有；民眾看到蔡總統連人命喪生沒有反應，卻對於拜登的狗死了，立即回文哀悼，不由生出「寧為太平犬，不為亂世人」的哀戚與憤慨。

網路鄉民們不滿蔡總統這樣的「本末倒置」，紛紛發揮各種創意，製作「梗圖」，諷刺與揶揄蔡總統悼念拜登的愛犬，最常見的「梗圖」是將蔡總統與拜登愛犬同製於一張圖表中，但是下方標示台灣人傳疫往生600人，他們怎麼都沒得到蔡政府的一點點抱歉呢？事實上，這種諷刺梗圖與過往常見的諷刺漫畫與揶揄海報，本質相同，一脈相承。不同點僅在於，過去的漫畫與海報是在實體世界出現，諷刺梗圖則是在網路社群傳播。不過令人感到奇怪的是，這些諷刺蔡總統悼念拜登愛犬的諷刺梗圖，竟然被臉書的網路不當或違法言論審查機制鎖定，而被自動刪除。

追本溯源臉書的網路言論審查機制，其授權基礎是臉書的社群守則，主要是避免臉書使用者傳播暴力與犯罪行為、維護網路安全、減少令人反感的內容、強調（使用者）誠信與（臉書資訊）真實性、尊重智慧財產權。最特別的是，臉書的網路言論審查機制俗稱的「浸水桶」中，特別設計使用者檢舉機制，讓使用者可以檢舉違反社群守則的臉書內容，以盡速刪除這些讓檢舉者「不舒服」的言論與圖文。當使用者被認定違反社群守則時，輕則禁止使用3-7天，重則從根本刪除使用帳號，不得再使用。臉書也有成立「監察委員會」，共40名來自世界各地的委員，他們負責審核遭處罰的使用者的申訴，並且做出最終裁決。

原本社群守則屬於自律性的規範，再加上，臉書是一間私人公司，本來不需要公佈其社群守則的制定原則與處理爭議程序。不過，臉書現今發展為全球最大的網路社群媒體，全球使用者的人數高達20億人，不論是各國的政要顯貴，又或是升斗小民，都依靠臉書與全球各地的使用者交往，因此，臉書已經變成新興的公共論壇。即使它本身再不願意，都已具備「公共性」。公共性意指，臉書平台為全球使用者直接意見交換的舞台，甚至可能凝聚全球共識，創造且維護公益，特別是自由、平等與法治。因此，臉書的網路言論審查機制，居然管控進入全球意見交換的大門，不能再等閒視之。

事實上，現在社會的發展，早就越過邊境限制，全球互動頻繁，網路社群網站或媒體，既然具備「公共性」，僅靠自律是不夠的，也必須要有「他律」，引進類似於判斷政府是否忠於「公共性」的標準或機制。例如：財務透明機制、網路言論審查機制的具體操作程序、各地消費者或使用者的回饋與代表性。特別是使用者檢舉機制，常常會出現政府或有心團體，為了抑制某種意見或言論，援引上述「令人反感的內容」為理由，對於特定言論與觀點，發動支持者集體檢舉，不但使該觀點被網軍惡意操控刪除，也常造成言論發表者被浸水桶，出現「另類言論箝制」。臉書既然不斷標榜自己是給予使用者發聲（we’ve focused on giving people voice）的平台與機會，就不能隨便、恣意地以「令人反感的內容」而刪除使用者的言論與觀點。

資訊、通訊與傳播科技的日新又新，地球上發生任何一件事，都可以透過現代通訊科技，迅速傳播到地球上的各角落；同時，事件的主角除了會收到生活周遭人士的想法外，更可能隨著事件的影響程度、主角的重要性，成為全球的討論焦點，換言之，每位當事人都有機會搖身一變為「一日地球先生」或「一日地球小姐」。相對地，參與討論者，無論是「專家」、「公知」、「好事者」與「鄉民」再也不是只跟自己認識的人交換意見，常常必須與素昧平生的人「討論」或「溝通」，也更有可能接受到一些網路資訊，卻並非是自己有熟知或了解的資訊。

只要有人「討論」，就可能出現「對罵」，有人「看資訊」，就必然有人「做資訊」，再加上，心理學家早就實證發現，網路使用者可能會出現日常與網路「雙重人格」的情況。因此，網路世界一直以來都是充斥著各種言語暴力與網路霸凌，也曾造成事件當事人承受不了突如其來的「負面網路聲浪」而走上不歸路。

網路社群媒體公司的業務量不斷擴大，依靠全球使用者可以透過自家資訊軟體聯絡方便性，當然知道網路上長期有著令人害怕的「網路霸凌」、「垃圾資訊」與「社群暴力」，所以，也相應設計出一套防範機制，可以把這些非法或不當的言論與資訊排除出去，減少傳播的機會。不過，我們也應該要求這些社群網站公司要讓陽光照進去，讓大家更能清楚了解這些網路審查機制的正當性。

（作者為國立中興大學國家政策與公共事務研究所助理教授、巴黎第一大學比較法學博士）

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