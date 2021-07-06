自美國總統拜登上台以來，積極聯盟抗中，6月中的歐洲行也是以反中為主要目標，還試圖拉攏俄羅斯總統普丁。但10天之後，大陸國家主席習近平與普丁總統視訊連線，具有特殊意義，而中方也已展開外交出擊，中、美、俄3國的全球博弈格局儼然形成。

俄羅斯在2014年併吞克里米亞，美俄關係降至冷戰以來最低點。此外，俄國干預美國選舉，在烏克蘭東南部發動戰爭，還有網路攻擊等，導致與美國的關係進一步下滑。

在拜登此次歐洲行中，北約聯合聲明是以俄羅斯的威脅為主題，但在日內瓦的美俄峰會上，除了達成同意核世界末日不符合兩國利益的聲明外，幾乎沒有實質內容，美方拉俄制中的意圖明顯，卻效果不彰。

近年來，由於與西方國家不睦，中俄關係緊密。如今，中俄高峰視訊會議，會後的聯合聲明否認兩國正在尋求政治和軍事聯盟，也就是俄國對台海與中國對烏克蘭都不會有相應的反應，亦即結伴不結盟。

但最令美國擔憂的是，俄羅斯和中國正在加強的軍事和技術合作，主要是俄羅斯向中國提供高科技裝備，以及兩國的聯合軍演。至今中、俄領導人已會晤25次，並稱彼此為最好的朋友，中方共有3個核能項目與俄國合作，此乃雙邊關係緊密程度的象徵。此次雙方還將20年前簽署的《俄中睦鄰友好合作條約》，繼續延長5年，兩國都著眼於更高層次的合作，普丁還祝賀中國共產黨成立一百周年，可見雙方交往之頻繁友好，因而也掩蓋了雙方在印度與中亞問題的歧見。

儘管在人權和網路戰問題上，拜登對普丁表達了堅定的立場，但與中國的爭端規模更大，從貿易、科技、台灣到新疆與香港等，使兩國處於尖銳的分歧。

此次歐洲行，拜登在每一站都敦促歐方領導人對北京侵犯人權、經濟做法和軍事侵略採取更強硬的立場，雖遭一些抵制，但美方確實成功將中國列入議程。

此外，自去年10月美國駐中國大使離任，而拜登也已上任5個月，至今無人履新，此乃極不尋常的狀況。而中國駐美大使崔天凱也將於7月離職，雖有新任後繼人選，但因美方的消極作為，讓中方也正採觀望態度，以避免一頭熱的不對等對待，可見中美關係冰冷的程度。

尤有進者，中方也已開始外交出擊。美國新冠肺炎死亡超過60萬人，中方提議應調查美國抗疫不力的原因和負責者，還有德特里克堡生物實驗室及其遍布世界的200多所實驗室等。最近，習近平還將以視訊會議拉攏法國與德國領導人。

綜上所述，經由美國與西方國家如此包夾的策略，使得中、俄兩國已經建立前所未有的戰略夥伴關係。相較於美俄關係，拜登認為美中關係的風險要高得多。目前，美方拉一打一的策略效果不彰，還須持續加碼，否則難以達陣。而普丁的地位凸顯，左右逢源、相得益彰。中方在此三國演義中，步步為營，甚至轉守為攻。而此全球三強所展開的競合博弈新局，還會持續一段時間。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）