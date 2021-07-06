「說起來很殘酷，但這就是現實」，台日關係協會邱義仁會長日前在陳水扁前總統的節目上談到台獨問題時，說了大白話，「宣布台灣獨立，現在不適當」，因為美國不支持，也要考慮中共的作為，台獨不是台灣人可以決定的。這一席話是常識，不算高見，凡對地緣政治稍有認識的人，都知曉其理，但由曾在陳水扁執政時代負責過國安事務的邱義仁說出，就驚動各方。

支持國產卻打莫德納

這是長期以來民進黨施展政治騙術以蠱惑人心所造成的結果。誰都知道，在美中台三角關係的格局中，維持現狀是台灣最佳的狀態，任何尋求法理台獨的企圖都會「碰得頭破血流」，因為美國不會為了支持台灣獨立而與中國交戰，中共也不會容忍領土被割裂、主權被侵犯。尤其近年來兩岸的綜合實力與軍力差距越來越大，中國與美國的差距卻越來越小，台灣越來越沒有實力違逆大陸的意志，中國則越來越有實力拒止美國的干預。

這是無可置疑的現實，但民進黨的政客們為了獲取選票擁有政權，一直編造台灣獨立的謊言，把一些選民騙得團團轉，「有夢相隨」、「希望最美」，以為在民進黨帶領之下，台灣可以實現獨立，又有美國老大哥相挺，中國不敢也不能進犯。這套說詞違背「殘酷」的現實，但悅耳動聽，可以糊弄選民，其實說這話的政客們，自己並不相信。

民進黨的政客們慣常使用美麗動人的言詞博取民眾好感，騙取民眾對黨及其政策的支持，其實全是虛假不實的。眼前的一個事例是國產疫苗問題，明明尚未進行第三期人體試驗，但從蔡英文總統到一幫政要、綠營民代就敲鑼打鼓，揚言支持國產疫苗，衛福部甚至簽下購買合同。

但「身體最誠實」，曾說「留著手臂打國產疫苗」的民進黨立委余天日前也去打了莫德納疫苗，那些阻攔採購中國大陸公司代理的德國疫苗的民進黨立委們，也紛紛搶打美國疫苗，手臂根本不留給國產疫苗，結果就是打不到外國疫苗的可憐百姓別無選擇，只能乖乖等著打未完成必要試驗程序的國產疫苗。政客們編造美麗的虛假話語操弄人心，就是這麼「殘酷」，可悲的是許多民眾還看不清這種「現實」。

用台獨黨綱詐騙選民

政客們講瘋話，其實多半是腦筋清醒的，他們只是要把民眾弄瘋，好騙取選票。邱義仁去年出席喬治城大學舉辦的「對台戰略模糊性與清晰化」線上研討會便曾指出，「台灣務實的政治人物除非瘋了，都不會推台獨。」然而，民進黨從創黨至今，諸多政要經常在群眾面前大念台獨經，講得像真的可以實現一樣，其實完全是在詐騙。一直到現在，民進黨還拒絕將《台獨黨綱》廢掉，邱義仁說是要「保持希望」，一些綠營政客說是要「維持理想」，說穿了就是要繼續騙下去，用來牽著民眾的鼻子繼續跟著民進黨走。

邱義仁這回說了實話，意思就是台灣前途必須要考量國際客觀情勢，尤其是美中台三邊關係以及兩岸關係；也就是說，台灣前途不論統獨或維持現狀，都是國際、兩岸與國內因素的交互作用結果，不是任何一方能片面改變，更不是台灣自己決定的。

儘管美國為了遏制中國而大力強化美台關係，但至今仍然堅守「一中政策」，雖未承認台灣是中華人民共和國的一部分，但也不支持台灣的國家身分，不支持台灣加入以主權國家為資格的國際組織。道理很簡單，即便美國及其盟邦對中國的戰略競爭關係持續升高，但同時必須考慮中國的經濟吸引力、國際政治影響力以及日益強大的軍事力等現實因素，誰都不願犧牲自己的利益而緊跟著美國走，也不願讓中國找到突破紅線的理由，以免破壞印太地區的和平穩定。

北京實現統一的意志越來越頑強，強調「矢志不渝的歷史任務」，要求「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」在這個現實之下，妄想台灣獨立完全不切實際。原先講痴語的人都不再講了，民眾還要傻傻地繼續當痴人嗎？