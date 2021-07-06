「唐鳳版」疫苗預約平台系統6日開放金馬澎試營運，由於只是施打意願登記，有如虛擬預約，許多人邊登記邊暗自吶喊：「我的工作也與人有接觸，特權疫苗滿天飛，為何各行各業造冊名單都沒我？」到底誰在製造特權疫苗，人民心中自有一把尺。

疫苗預約系統涵蓋施打順序第九類「19～64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者」和第十類「50～64歲成人」，在疫苗仍嚴重不足下，目前登記施打意願只是乾過癮，什麼時候能真正接種仍是未知數，有如先吞一片精神安慰劑。

疫苗之亂持續擴大，各行業都頻爆特權疫苗，除了已曝光的知名人士外，更多沒有曝光者同樣靠關係擠進疫苗施打造冊名單，偷偷搶先打了疫苗，不同的是他們沒知名度，不會被揪出來當練拳沙包。

打疫苗原本是國民健康的基本人權，特權疫苗是很諷刺的名詞，如果不是蔡政府採購疫苗一事無成，怎會搞得處處都有特權偷偷摸摸打疫苗？追根究柢，蔡政府的防疫超前部署喊假的，更糟透的是毫無行政能力，以職業類別搞出全球最離譜的施打疫苗排序。

最叫人嘆為觀止的是第二類「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」，行政院長蘇貞昌於是名正言順地把愛將丁怡銘放進優先施打名單，衛福部食藥署也順理成章把一票編制外員工全塞進造冊名單。官員如此厚臉皮與民爭打疫苗，這政府真是無能又失德。

疫情再嚴峻，市井小民依然得外出討生活，沒權沒勢只能到處登記碰運氣，看看能否分到一劑「詠春疫苗」，不然就得先練好百米衝刺，才不會搶不到殘劑還摔倒在地。至於唐鳳版的疫苗預約平台，蔡政府就是在告訴預約者，誰叫你跟特權毫無關係，想打疫苗就慢慢等吧！