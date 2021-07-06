「高端本是同林鳥，疫苗來時各自飛」，民進黨立委余天預約接種莫德納疫苗，民進黨口口聲聲說，國產疫苗好棒棒，大家不要著急，再戴口罩幾個月，到時候大家都可以來打國產疫苗…，那余天們怎麼不等國產疫苗？

當然，以余天的年齡，接種莫德納疫苗並不是特權，只是雙重標準，有點難看。6月11日，余天跟其他8位正國會的立委一起「邀請國人支持國產疫苗」，話講得那麼漂亮，結果自己跑去打莫德納，就像一邊勸別人吃素，一邊自己挾肉。余天有什麼非先打莫德納不可的理由？

余天是醫護嗎？是警消人員，是維持社會所必須的行業員工，還是辛苦的外送人員？余天完全可以在家閒閒抱孫子，等到國產疫苗出來再接種，為什麼別人可以等，余天不能等？不只是余天，在第二類的「中央及地方政府防疫人員」名單中，丁怡銘是第二類，金管會是第二類，食藥署的約聘是第二類，台南市政府的12局處也都是第二類。

如果民進黨理直氣壯，應該是要公布接種清冊，但現在疫苗接種卻是完全「黑箱」，民進黨人士有沒有特權，這還需要問嗎？再者，民進黨為了護航國產疫苗，說打疫苗很急迫，繞過三期試驗沒關係。如果疫苗真的那麼急，不就更證明政府早就該開放，去買上海復星的BNT疫苗嗎？

6日大陸國台辦說，上海復星是台灣地區買BNT疫苗的唯一管道，沒想到這句話讓行政院長蘇貞昌氣噗噗，說國台辦把台灣矮化成「地區」。可是蘇貞昌，現行法還有《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，民進黨怎麼不改成《台灣與中國關係條例》？

可見「台灣地區」這個說法民進黨也在用，蘇貞昌只是找一個相罵本來跟國台辦吵架，為什麼要吵架？要把焦點從國台辦這段話轉開：「台灣有意願的縣市、民間機構和企業，都可以依照正常商業規則向上海復星洽購疫苗。」這就是說，一直以來，台灣根本不缺疫苗，因為台灣隨時都可以向上海復星採購疫苗。

如果現在民進黨爭取到日本113萬劑疫苗有功，那麼去年推掉3000萬劑BNT疫苗，又該如何贖罪？想到這段時間死去的人民、受影響的產業、困頓的勞工，真的是《勸世三姊妹》的國罵都要飆出來。

其實民進黨一開始不要卡，向大陸的代理商採購疫苗，根本就是一件很正常的事。現在是政府迫於壓力，准許了永齡、台積電、慈濟採購BNT疫苗，卻又不准地方縣市採購，然後民進黨的立委再跑去打莫德納，要人民等國產疫苗，這是什麼跟什麼呢？

（作者為革實基金會副執行長）